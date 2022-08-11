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    • Sağlık
    • 11.08.2022 21:47
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    • 11.08.2022 22:13
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    Bakan Koca'dan sağlıkçıları heyecanlandıran paylaşım: Carpe Diem

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin müjde geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" sözleriyle düzenlenmenin yakın bir zamanda gerçekleşeceğini duyurdu. Koca, daha önce gazetecilerin sorusuna, düzenlemenin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini söylemişti.

    Bakan Koca’dan heyecanlandıran paylaşım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin yayınlanmasına az bir süre kaldığını ifade etti. Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." ifadesini kullandı.

    15 AĞUSTOS'TA DEVREYE GİRECEK
    Sağlık Bakanı Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını vermişti.

    ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOK
    Koca, sosyal medya hesabından daha önce de "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz." paylaşımını yapmıştı.

    KANUN TEKLİFİ NELERİ ÖNGÖRÜYOR?
    Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyi öngören kanun teklifinde sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da katalog suçlara dahil edilerek uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor.

        MESLEKİ SORUMLULUK KURULU GELİYOR
        Ayrıca sözkonusu teklifte devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücusu ve sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesi ve mesleki sorumluluk kurulunun kurulması ile ilgili maddeler de yer alıyor.

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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan sağlıkçıları heyecanlandıran paylaşım: Carpe Diem
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