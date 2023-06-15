Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Doğal ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlarla burun estetiği

Doç. Dr. Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her bireyin yüz hatları ve estetik tercihleri farklı. Burun estetiği operasyonlarında kişiye özel çözümler üretmek gerekiyor. Hastaların isteklerini detaylı biçimde öğrenmek ve onların doğal güzelliklerini korumaya önem veren bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Ameliyat öncesinde detaylı bir değerlendirme yaparak hastalarının beklentilerini anlamak ve bu doğrultuda en uygun teknikleri kullanmak biz cerrahların en birincil görevidir." diye konuştu.

Doç. Dr. Yıldırım, tüm işlemlerde olduğu gibi burun estetiği konusunda da teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yenilikçi yöntemleri de uyguladıklarını vurguluyor. Son dönemde popülerleşen piezo burun estetiği yöntemini uyguladıklarını da belirten Doç. Dr. Yıldırım, bu teknikle kemikleri yeniden şekillendirirken daha az travma ve morluk riskiyle sonuçların daha doğal ve iyileşme sürecinin daha hızlı olduğunun altını çiziyor.

Estetik cerrahideki başarısı ve hastalarıyla kurduğu güvenilir ilişkilerle tanınan Doç. Dr. Yıldırım, burun estetiği operasyonlarında dikkatli bir planlama ve özenli bir cerrahi yaklaşımın gerekliliğinden bahsederken, hastalarının güvenliğinin ve memnuniyetinin her zaman en öncelikli konular arasında yer aldığını vurguluyor.

ilandır.