Diyabetten korunmada ilaç kadar doğru beslenme de önem taşıyor

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı, dünyada en yaygın görülen kronik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Tedavisinde, ilaçlar kadar doğru beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Dyt. Buket Ertaş Sefer, diyabetle mücadelenin kişiye özel olduğunu belirtiyor. Diyabet hastalarının yaptığı beslenme hatalarına değinerek uyarıları sıralıyor:

Fazla fruktoz yani meyve şekeri tüketimi kan şekerinde dengesizliklere yol açar. Diyabete yatkınlık, karaciğerde yağlanma ve göbek bölgesi kalınlaşması riskini artırır. Dolayısıyla tüketimi sınırlandırmak gerekir.

Her insanın kaliteli karbonhidrata ihtiyacı vardır. Kuru baklagil çeşitleri, tam buğday, çavdar, siyez, kara buğday gibi kaliteli unlardan yapılmış ekmek ve türevleri, bulgur gibi kaliteli karbonhidratlardır.

Beslenmede porsiyon kontrolü, kan şekerinin düzenlenmesinde etkilidir. Aldığımız kar- bonhidrat miktarına göre kan şekeri yükselir.

Spor yapmak kan şekerini dengeler. Ancak spor yapıldığı düşüncesiyle daha fazla yemek yenebileceğine dair inanç doğru değildir.

Ekşi meyveler gereğinden fazla yenirse kan şekeri için olumsuz durumlar ortaya çıkar. En iyisi, miktarını ayarlamaktır.

Bal, sağlık için oldukça yararlıdır. Ancak glukoz ve fruktoz içerir. Kan şekerini aniden yükseltebilir.



GLUTATYON ZAMANI DURDURUR

Vücuttaki serbest oksijen radikalleri olarak bilinen glutatyon, bağışıklığı güçlendiren proteinler arasında yer alıyor. Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Erbağ glutatyon tedavisiyle yaşlılığın geciktirildiğini ve zihin performansın arttığını belirtiyor. "Tip-1 diyabet, tiroit hastalıkları, haşimato gibi birçok hastalık bu protein seviyesinin azalmasından kaynaklanır" bilgisini veriyor. Üç aylık bir tedavi süreciyle yaşlanmanın durdurabileceğini savunan Erbağ, "Biz bunları kürler şeklinde ayarlıyoruz. Hastalığı olan bir bireyden bahsedersek, üç ay süreyle bu tedaviyi uygulamanın önemi var. Glutatyon seviyesini yükseltmenin özellikle yaşlılığı geciktirdiği, zihin performansını arttırdığı, lemans girişini azalttığı çalışmalarla gösterilmiştir" diyor.



SU GİBİ

Su, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Araştırmalar daha zinde bir hayat için günde 8 bardak su içilmesini öneriyor. Eklem sağlığını koruyan su, cildi de besliyor. Kırışıklıkları azaltıyor. Tokluk hissini artırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley de kusursuz cildinin sırrının su olduğunu açıklıyor. "Günde 8 bardak su içiyorum" diyor.



ROMATİZMADAN KORUR HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Seven kadar sevmeyenin de olduğu pırasa, içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ile sağlığı koruyor. Uzmanlar, pırasanın vücuda olan faydalarına dikkat çekiyor. Damarları koruyan, yüksek tansiyonu düşüren bu mucize sebzenin faydalarını sıralıyor:

Romatizma ağrılarını azaltır.

Akciğer kanserini önler.

Kemikleri güçlendirir.

Antioksidandır. Kanserden korur.

Gözler, güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.

Kan akışını hızlandırır. Beyni korur.

Hazım problemlerini azaltır.

Böbreklerin çalışmasını düzenler.

Kum ve taşların dökülmesini sağlar.

Damar sertliğini önler.

Kolesterolü düşürür.



MENOPOZUN ŞİFRESİ KIRMIZI

Kadınların doğurganlık sürecinin sonlandığı menopoz, hem ruhsal hem de fiziksel farklılıklara neden oluyor. Her 10 kadından 7'si menopozda sıcak basması, fazla kilo alımı, ani terleme ve uykusuzluk gibi sıkıntılar yaşıyor. Dyt. Çisem Gündüz, doğru beslenme ile menopoz döneminin daha sağlıklı atlatılacağını belirtiyor. "Bağırsakların düzenli çalışmasında etkin rol oynayan yoğurt ve kefirin yanı sıra kemiklerin güçlenmesine katkısı olan süt, badem, balık, mercimek gibi protein kaynaklı besinler de menopoz döneminde kemik erimesi riskini azaltır" diyor. Yine elma, havuç, nar, kızılcık, üzüm, mercimek, badem, ceviz, susam ve zeytinyağı tüketimini öneriyor.



HURMA GÜÇLENDİRİR

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendiren hurma, tok tutar. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.



TARÇIN TOK TUTAR

Antioksidan içeriğe sahip tarçın, kolesterolü düşürür. Diyabetle mücadele eder. ŞAlzheimer ve Parkinson'la savaşır. Tokluk hissini artırır. Bağırsağı korur.

