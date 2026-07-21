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Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor

Yazın kadınlarda vajinal enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları, adet düzensizlikleri ve genital bölgede tahriş problemleri artıyor. Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, hastalıklardan korunmada 7 altın kuralı anlatıyor.

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Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor

Yaz aylarında deniz, havuz ve açık hava aktiviteleri günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Ancak yapılan bazı küçük hatalar, bazı sağlık sorunlarının daha sık görülmesine neden olarak tatil keyfini olumsuz etkileyebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, kadınlarda özellikle yaz aylarında çok sık görülen bazı sorunlara karşı basit ama etkili önlemler alınabileceğini, olası bir sorunda ise mutlaka doktora başvurmak gerektiğini belirtiyor. Kadınlarda en sık görülen 4 önemli sorunu ve yaz hastalıklarından korunmada 7 altın kuralı anlatıyor:

Kadınların yaz kabusu olan 4 büyük tehlikeye karşı hayat kurtaran 7 altın kural. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Kadınların yaz kabusu olan 4 büyük tehlikeye karşı hayat kurtaran 7 altın kural. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor-2 İdrar yolu enfeksiyonları: Yetersiz sıvı tüketimi, uzun yolculuklar ve tuvalet ihtiyacının ertelenmesi yaz aylarında idrar yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırabiliyor.

Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor-3 Adet düzensizlikleri: Mevsim değişiklikleri, yoğun sıcaklar, tatil dönemindeki uyku ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi bazı kadınlarda adet düzenini etkileyebiliyor.

Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor-3

Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor-4 Genital bölgede tahriş ve cilt problemleri: Aşırı terleme, sürtünme ve nemli ortamlar yaz aylarında genital bölgede kızarıklık, tahriş ve hassasiyete yol açabiliyor. Özellikle sentetik kumaşlar ve dar kıyafetler bu şikayetleri artırabiliyor.

Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor-5 Vajinal enfeksiyonlar: Yazın artan sıcaklık ve nem, mantar enfeksiyonları başta olmak üzere vajinal enfeksiyonların daha sık görülmesine zemin hazırlayabiliyor. Özellikle uzun süre ıslak mayo veya bikiniyle kalmak, dar ve hava almayan kıyafetler tercih etmek risk oluşturabiliyor.

Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor-4

İŞTE 7 ALTIN KURAL

1-Islak mayo ve bikiniyle uzun süre kalmayın.
2-Susamayı beklemeden su için.
3-Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin.
4-Dar ve sentetik kıyafetleri uzun süre kullanmayın.
5-Genital bölgenin hijyenini abartmayın.
6-Uyku ve beslenme düzeninizi tamamen bozmayın.
7-Kaşıntı, yanma, sık idrara çıkma veya ciltte tahriş gibi belirtiler varsa, doktora başvurmayı ertelemeyin.

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Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor-6 Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor-7 Kadınlarda yaz hastalıklarından korunmak için 7 altın kural: Uzman uyarıyor-8

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