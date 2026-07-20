Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde yağ birikmesiyle oluşuyor. Neden olduğu etkilerle önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İlksoy İkibiroğlu, obezite, insülin direnci, hareketsizlik ve beslenme bozukluğu gibi faktörlerin kaynaklık edebileceği karaciğer yağlanması ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor:

Dalgınlık ve yorgunluk önemli belirtiler arasında.(Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) KARACİĞER GENEL SAĞLIĞI KORUR Karaciğer, alınan tüm besinlerin kontrolünü yaparak zararlı maddeleri ayırıyor. Kana karışmalarını önlüyor. Böylece dışarı atılımını sağlıyor.

Karaciğer, kişinin genel sağlık durumunu korur. Sağlıklı bir karaciğer yaşam kalitesini artırır.

Karaciğer sağlığına risk teşkil eden rahatsızlıkların başında karaciğer yağlanması gelir. Karaciğer yağlanmasına işaret eden ana belirtilerin başında yorgunluk, mide bulantısı, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı, ağız ve beden kokusu, şişkinlik, hemoroid, vücut ısısında artış, göz ve avuç içinde kızarıklık gibi sorunlar gelir.