Dikkat yatmaya yakın yemek gırtlak reflüsüne yol açıyor!

Hastaların hayat kalitesini düşüren gırtlak reflüsü, dikkatsiz beslenme yapan birçok kişide görülebiliyor. Sabahları seste kısılma ve çatallanma, ağız kokusu, kronik geniz akıntısı ve kronik öksürük şeklinde belirtilerle ortaya çıkan hastalık, kişinin durumuna göre farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Tedavi edilemediği takdirde mide ya da yemek borusunda fıtık varsa hastaların ameliyat edilmesi gerekebiliyor. Prof. Dr. Fatih Oğhan, gırtlak reflüsüyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
KANSERE YOL AÇAR
Gırtlak reflüsü, önlem alınmadığı takdirde kansere dahi neden olabiliyor. Gırtlak reflüsü olanlarda ekstradan birtakım hastalıklar meydana gelebiliyor. Bunlar içerisinde gırtlak kanserinden tutun da kronik sinüzite kadar diş eti hastalıklarına kadar ağız kokusuna kadar pek çok hastalık bulunuyor.