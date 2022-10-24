Dikkat yatmaya yakın yemek gırtlak reflüsüne yol açıyor!





KANSERE YOL AÇAR

Gırtlak reflüsü, önlem alınmadığı takdirde kansere dahi neden olabiliyor. Gırtlak reflüsü olanlarda ekstradan birtakım hastalıklar meydana gelebiliyor. Bunlar içerisinde gırtlak kanserinden tutun da kronik sinüzite kadar diş eti hastalıklarına kadar ağız kokusuna kadar pek çok hastalık bulunuyor.