Dikkat sahurda yemekten hemen sonra yatılması reflüye yol açıyor





KİLOLU OLANLAR...

En sık görülen mide hastalıklarından gastrit, ülser ve reflü, oruçta kapıyı çalıyor! Özellikle mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar, kan sulandırıcı ve romatizma ilaçları kullanan hastaların, mide rahatsızlıkları ve mide kanaması riski açısından dikkatli olması gerekiyor. Bu kişilerin Ramazan ayını herhangi bir mide rahatsızlığı yaşamadan sağlıkla geçirmeleri için bir uzmana danışmaları gerekiyor. Yaşlı, kronik hastalığı nedeniyle sık ilaç kullanması gerekenler, beslenme problemi olanlar, hamileler, çocuklar, sık yemek yemesi gerekenler, mide ameliyatı geçirenler, yakın zamanda ülseri olanlarda uzun süreli açlık dönemlerinde istenmeyen sağlık problemleri oluşabiliyor. Bu kişilerin oruç tutma konusunda doktoruna danışması gerekiyor.