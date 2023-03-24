Dikkat sahurda yemekten hemen sonra yatılması reflüye yol açıyor

Ramazanın gelmesiyle birlikte sindirim sorunları da kapıyı çalıyor. Özellikle iftar ve sahurda fazla yemek yenmesi, sahurda yemeğin ardından hemen yatılması gibi durumlar, reflü ataklarını tetikliyor. Gastroenteroloji Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, alınması gereken tedbirleri açıklıyor.
KİLOLU OLANLAR...
En sık görülen mide hastalıklarından gastrit, ülser ve reflü, oruçta kapıyı çalıyor! Özellikle mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar, kan sulandırıcı ve romatizma ilaçları kullanan hastaların, mide rahatsızlıkları ve mide kanaması riski açısından dikkatli olması gerekiyor. Bu kişilerin Ramazan ayını herhangi bir mide rahatsızlığı yaşamadan sağlıkla geçirmeleri için bir uzmana danışmaları gerekiyor. Yaşlı, kronik hastalığı nedeniyle sık ilaç kullanması gerekenler, beslenme problemi olanlar, hamileler, çocuklar, sık yemek yemesi gerekenler, mide ameliyatı geçirenler, yakın zamanda ülseri olanlarda uzun süreli açlık dönemlerinde istenmeyen sağlık problemleri oluşabiliyor. Bu kişilerin oruç tutma konusunda doktoruna danışması gerekiyor.
HAZIMSIZLIK YAPAR
İftarda ve sahurda fazla yemek yenmesi, sahurda yemekten hemen sonra yatılması, reflü ataklarını tetikliyor. Ayrıca uzun süren açlık sonrasında zamanla sindirim sisteminin hareketleri de azalıyor. Bu nedenle iftarda hızlı ve fazla yemek tüketmek karında şişkinliğe, hazımsızlığa yol açabiliyor.