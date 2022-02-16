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    Dikkat her 3 kişide bir görünen hipertansiyon sinsice ilerliyor! Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor

    Sinsice ilerleyen hipertansiyon, tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, 3 aşamalı tedavi yöntemini anlatıyor.

    Hipertansiyonda g’üç’ sizde

    Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, fazla kilolar, sigara ve aşırı tuz tüketimi başta olmak üzere birçok etken yüksek tansiyon hastalarının sayısının hızla artmasına neden oluyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, yüksek tansiyonu düşürmede etkili olan 3 yöntemi anlatıyor. 3-4 ilaca rağmen 'bana mısın' demeyen dirençli hipertansiyonda en yeni tedavi yöntemine yönelik bilgiler veriyor:



    1) SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIĞI
    Öncelikle yaşam şekli değişiklikleri yapmak gerekiyor. Sağlıklı yaşam alışkanlığı ise bitkisel besinlerin ağırlık kazandığı Akdeniz tipi beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, kilo verme, düzenli egzersiz yapma, tuzu azaltma ve işlenmiş et ürünlerinden kaçınmayı içeriyor.



    2) İLAÇ KULLANIMI
    Tansiyon için kullanılacak ilaçlar bir uzman tarafından, hastanın yaşına, tansiyon özelliklerine, kalp damar fonksiyonlarının durumuna, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına ve diğer kan tablosu durumlarına göre ayarlanmalıdır. Her hasta için her ilaç asla uygun olmayabilir, o nedenle başkasının ilacı sizin için tam aksi tesir yapabilir. Ayrıca her ilacın dozu da her hasta için farklı olacaktır. Hasta ilaçlarını hekimin önerdiği şekilde düzenli kullanmalıdır.



        3) YAN ETKİLERDEN KORUNUN
        Dirençli hipertansiyonda başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan Renal Denervasyon ile hastaların kullandıkları ilaç yükünün ve yan etkilerini azaltıyor. Yaklaşık bir saat süren işlem sırasında hasta hafif uyutulur. Anjiyo olur gibi kasık atar damarından kateter yardımıyla böbrek damarlarının içerisine girilerek, her iki böbrek damarının tansiyonu aşırı yükselten sempatik sinir ağı zayıflatılır. Ardından normal yatağına alınan hasta, ertesi sabah yapılan kontrol sonrası günlük yaşantısına dönmek üzere taburcu edilir.



        Prof. Dr. Sinan DAĞDELEN

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        Haberler Sağlık Dikkat her 3 kişide bir görünen hipertansiyon sinsice ilerliyor! Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor
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