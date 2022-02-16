Dikkat her 3 kişide bir görünen hipertansiyon sinsice ilerliyor! Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, fazla kilolar, sigara ve aşırı tuz tüketimi başta olmak üzere birçok etken yüksek tansiyon hastalarının sayısının hızla artmasına neden oluyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, yüksek tansiyonu düşürmede etkili olan 3 yöntemi anlatıyor. 3-4 ilaca rağmen 'bana mısın' demeyen dirençli hipertansiyonda en yeni tedavi yöntemine yönelik bilgiler veriyor:
1) SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIĞI
Öncelikle yaşam şekli değişiklikleri yapmak gerekiyor. Sağlıklı yaşam alışkanlığı ise bitkisel besinlerin ağırlık kazandığı Akdeniz tipi beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, kilo verme, düzenli egzersiz yapma, tuzu azaltma ve işlenmiş et ürünlerinden kaçınmayı içeriyor.
2) İLAÇ KULLANIMI
Tansiyon için kullanılacak ilaçlar bir uzman tarafından, hastanın yaşına, tansiyon özelliklerine, kalp damar fonksiyonlarının durumuna, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına ve diğer kan tablosu durumlarına göre ayarlanmalıdır. Her hasta için her ilaç asla uygun olmayabilir, o nedenle başkasının ilacı sizin için tam aksi tesir yapabilir. Ayrıca her ilacın dozu da her hasta için farklı olacaktır. Hasta ilaçlarını hekimin önerdiği şekilde düzenli kullanmalıdır.