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    • Sağlık
    • 09.06.2023 15:00
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    • 09.06.2023 22:19
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    Dental Estetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan “Hastalar hem sağlık hem de tatil deneyimini bir arada yaşamak istiyor”

    Türkiye, dünyada sağlık turizminin en çok gelişme gösterdiği ülkelerin başında geliyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Dental Estetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan; “Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve Arap Yarımadası'ndan gelen hastalarla güvene dayalı bir bağ oluşturduk. Hastalarımız hem sağlık problemlerini gidermek hem de bir tatil ihtiyacını ortadan çıkarmak için ülkemize geliyor.” İfadelerini kullandı.

    Hem sağlık hem de tatil deneyimi

    Her ay ortalama binden fazla başarılı operasyon gerçekleştiren Dental Estetik, hastalarını çeşitli tetkiklerden geçirerek en iyi tedavi yöntemlerini belirliyor. Sağlıklı bir tedavinin yanı sıra estetik bir görünümü de önemsediklerini belirten Turan, hastalarının hem sağlık hem de tatil deneyimini bir arada yaşamak istediğinin altını özellikle çiziyor.

    Dental Estetik olarak, sağlık turizmi alanında etkin bir tedavi yöntemi ve maliyet seçenekleri sunduklarını belirten Uğur Turan, hastaların taleplerine göre hedeflerini ve başarı rotasını ayarlayarak, uzman doktorlar ve profesyonel personeliyle hastalar arasındaki güven bağını ve hastaların mutlu bir şekilde ülkelerine dönmesini ön planda tuttuklarını vurguluyor.

    Türkiye, son 20 yılda sağlık sektörüne yapılan sektörel yatırımlarla adını dünyaya duyurmayı başardı. Özel hastanelerin yanında devlet hastanelerinde de geliştirilen kaliteli hizmet anlayışı ve yeni nesil teknolojiler, sağlık sektöründe rekabetin üst düzeye çıkmasını sağlıyor. Dental Estetik de saygın ve güçlü ağıyla hastalarına en kaliteli hizmeti sunmak için özen gösteren sağlık kuruluşlarının başında geliyor. Firma en önemli kriteri olarak "Önce Sağlık" ilkesini benimsediğini, bu anlayış doğrultusunda sistemlerini kurguladığını duyuruyor.


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    Haberler Sağlık Dental Estetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan “Hastalar hem sağlık hem de tatil deneyimini bir arada yaşamak istiyor”
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