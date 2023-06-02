Demir eksikliği tedavi edilmediği sürece başka hastalıkları tetikler!

Anemi yani kansızlık insan sağlığını tehdit ediyor. Tedavi edilmediği taktirde başka sorunlara yol açıyor. Bu nedenle erken tespiti büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bülent Yardımcı, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor:





Oksijen dokulara alyuvarlar tarafından taşınır. Alyuvarların az olması durumuna anemi yani kansızlık denir. Aslında sorun alyuvarların içinde olan hemoglobin denilen bir proteinin eksikliğidir. Bu proteinin yapısında demir olduğu için kanımızın rengi kırmızıdır. Hemoglobin değeri erkeklerde 13, kadınlarda 12 gram/ desilitre altında olursa o kişide anemi vardır.