Demedi 'd'emeyin uzmanından kritik tavsiyeler: D vitamini kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

FAZLASI ZARAR

D vitamini kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin sıvı formdaki takviyeler ekmeğin üzerine dökülerek yenmesi öneriliyor. D vitaminiyle beraber ilaç alınacaksa mutlaka araya yarım ya da bir saat girmesi gerekiyor. İhtiyaç fazlası alınan D vitamini böbrek hasarına, düzensiz kalp atışına ya da kalp krizine, kemik ağrılarına yol açabiliyor.



KADINLAR DİKKAT

D vitamini eksikliği, kadınlarda daha sık görülüyor. Bu durum, adet düzensizliğine yol açıyor. Ayrıca D vitamini diyabete karşı koruyor, kalp ve ruh sağlığını koruyor, kemiklere fayda sağlıyor.