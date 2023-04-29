Demedi 'd'emeyin uzmanından kritik tavsiyeler: D vitamini kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

Sağlıklı bir hayatın yolu, vücut için gerekli vitamin ve mineralleri almaktan geçiyor. Özellikle D vitamini, sağlık için kritik rol üstleniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fevzi Akdemir, güneşle yeteri kadar temas etmeme durumunun D vitamini eksikliğine yol açtığını belirtiyor. Sağlıklı bir D vitamini seviyesinin 25-hidroksivitamin D'nin 30 ng/mL'den daha yüksek olması gerektiğini belirtiyor. Son dönemde görülme sıklığı giderek artan D vitamini eksikliğine karşı alınması gereken tedbirleri açıklıyor.
HASTALIK SEBEBİ
Eksik D vitaminine sahip olmak vücutta ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor. Öyle ki eksik D vitamini, çocuklarda raşitizm ve yetişkinlerde osteoporoz başta olmak üzere bir dizi sağlık sorununa yol açıyor.
D vitamini eksikliği ile kanser, kardiyovasküler hastalık, diyabet ve depresyon arasında bir ilişki olduğu düşünülüyor. D vitamini eksikliği yorgunluk, düşük ruh hali, depresyon, sık hastalanma, tükenmişlik hali, bazen kilo alma, vücut ağrısı, romatolojik hastalıklarda artış gibi durumlarla kendini belli ediyor. D vitamini seviyesi, basit bir kan testiyle ölçülüyor.