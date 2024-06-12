Demansı erkenden yakalıyor

Yeni bir araştırmaya göre 10 dakikalık bir beyin taraması, demans belirtileri ortaya çıkmadan 9 yıl önce demansın işaretlerini tespit edebiliyor. Araştırmacılar "istirahat" halindeki beyin aktivitesini analiz etmek için beyin taraması kullanarak demansı yaklaşık 10 yıl önce yüzde 80'e varan bir doğrulukla tahmin edebiliyor. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden nörolog Charles Marshall, "Gelecekte kimin demansa yakalanacağını tahmin etmek, demans belirtilerine neden olan beyin hücrelerinin geri dönüşü olmayan kaybını önleyebilecek tedavilerin geliştirilmesi açısından hayati önem taşıyor" diyor.

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