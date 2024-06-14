Herkes elma ya da muz diyordu.... Hiç kimsenin aklına gelmez!

Günümüzde sağlıklı beslenme bilinciyle birlikte, meyvelerin sağlık üzerindeki etkileri merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak, bazı yaygın meyveler yüksek şeker içerikleriyle bilinirken, sağlık için en ideal olanların hangileri olduğu da önemli bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor.