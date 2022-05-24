Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Demans evleri neler, nasıl teşhis edilir? Demans hastalığı neden olur, tedavisi var mı?

iletişim konusunda artan zorluklarla karşılaşmak,

kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duymak,

gezinme ve tekrarlayan sorgulama dahil olmak üzere davranış değişikliklerinin yaşanması olarak sıralanabilir.

Geç evre: Demansın geç evresi toplam bağımlılığa ve hareketsizliğe yakındır. Hafıza bozuklukları ciddi ve fiziksel belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir. Belirtiler şunları içerir:

zaman ve mekandan habersiz olmak,

akrabaları ve arkadaşları tanımakta güçlük çekmek,

kişisel bakımda yardımsız yapamamak,

yürüme zorluğu,

saldırganlığı artırabilen davranış değişikliklerinin yaşanması.