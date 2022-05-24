Pakize Suda'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Sevenlerini üzen haber geldi! Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

PAKİZE SUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Girit kökenlidir. Opera sanatçısı bir ablası vardır. Babası İzmirli Gazeteci Orhan Suda'dır.

İzmir Kız Lisesi'ni bitirdi. 1969 yılında 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçilmiştir. Sonra şarkıcılık yapmaya başladı. Bazı filmlerde yan rollerde oynadı. 1978 Dünya Kupası dönemimde "Biz Kadınlar" isimli şarkısı ile popüler olmuştur.

70'li yıllarda Fenerbahçeli futbolcu Alpaslan Eratlı ile birlikte oldu. Gökhan Güney ile 1980 li yıllarda beraber olmuş, 1987 yılında ayrılmıştır. Beyaz Kelebekler grubunun davulcusu Turgut Akyüz'e âşık olmuştur. Bir dönem Öztürk Serengil'in "Gülünüz Güldürünüz" yarışma programında jüri ü Tv.de yayınlanan "Ünlüyüz, Sirkteyiz, Daha Ne Olsun?" yarışmasının jüri üyesi oldu.