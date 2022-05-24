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    • Magazin
    • 24.05.2022 13:19
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    • 24.05.2022 13:20
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    Pakize Suda'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Sevenlerini üzen haber geldi! Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    Pakize Suda'dan sevenlerini üzen haber geldi ve hastalığı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuğu, plakları ve sunuculuğu ile bir döneme damgasını vuran, ekranların eğlenceli ismi uzun zamandır görünmüyordu ve hayranlarını gözyaşına boğan bir gelişme ile gündeme geldi. Hastalığı nedeniyle tedavi gören Pakize Suda'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Hayatına dair bilgiler de merak edilerek yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    takvim.com.tr
    Pakize Suda’nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

    Pakize Suda'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Sevenlerini üzen haber geldi! Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen şen yüzlü sunucu, oyuncu Pakize Suda'nın son hali sevenlerini korkuttu ve sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler araştırılmaya başlandı. İşte hayatına dair tüm detaylar...

    PAKİZE SUDA'NIN HASTALIĞI NE?

    Pakize Suda, demans hastalığı ile mücadele ediyor. Onur Akay, "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor." dedi.

    PAKİZE SUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Girit kökenlidir. Opera sanatçısı bir ablası vardır. Babası İzmirli Gazeteci Orhan Suda'dır.

    İzmir Kız Lisesi'ni bitirdi. 1969 yılında 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçilmiştir. Sonra şarkıcılık yapmaya başladı. Bazı filmlerde yan rollerde oynadı. 1978 Dünya Kupası dönemimde "Biz Kadınlar" isimli şarkısı ile popüler olmuştur.

    70'li yıllarda Fenerbahçeli futbolcu Alpaslan Eratlı ile birlikte oldu. Gökhan Güney ile 1980 li yıllarda beraber olmuş, 1987 yılında ayrılmıştır. Beyaz Kelebekler grubunun davulcusu Turgut Akyüz'e âşık olmuştur. Bir dönem Öztürk Serengil'in "Gülünüz Güldürünüz" yarışma programında jüri ü Tv.de yayınlanan "Ünlüyüz, Sirkteyiz, Daha Ne Olsun?" yarışmasının jüri üyesi oldu.

        90'lı yılların sonunda gazeteciliğe başlamıştır. Hürriyet Gazetesi'nde başladığı köşe yazarlığına, Habertürk'te devam etmiştir. Televizyon kanallarında çeşitli proğramlar yapmıştır.

        2007 yılı haziran ayı itibariyle Kanal D de haftaiçi hergün müge anlı ile birlikte dobra dobra isimli türk televizyon tarihinin en çok izlenen gündüz kuşağı programını sunmuştur.

        Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı "Lezzete Yolculuk" programı Kanal 1'in Bloomberg HT olmasından sonra Habertürk'e alınmıştır.

        45'lik Plakları :

        1978 – Ver Aşkını & Aşk Budur İşte

        1978 – Nerden Bilsin Alem Beni & Biz Kadınlar

        Kitapları:

        Ağız Tadıyla Sevişemedik

        Yenmiş Yutulmuş Sözler

        Oynadığı filmler ve TV dizileri :

        1971 – Feride

        1971 – Saraylar Meleği

        1972 – Tarkan: Altın Madalyon : Honoriya

        1973 – Kurt Kapanı

        1976 – Kime Niyet Kime Kısmet

        1978 – Yara

        1985 – Ayrılık Acısı

        1987 – Tanrı Seni Korusun

        1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası

        1987 – Küçüğüm

        1991 – Kayıp Aranıyor

        1996 – Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

        1998 – Erguvan Yılları

        2002 – Pembe Patikler : Hadiye Yenge

        2003 – Hayat Bilgisi : Pakize

        2005 – Davetsiz Misafir : Kehribar

        2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu

        2006 – Sevda Çiçeği : Nazan Anne

        2007 – Çılgın Dersane

        Sunduğu TV programları :

        Lezzete Yolculuk

        Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim

        Dobra Dobra

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        Haberler Magazin Pakize Suda'nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Sevenlerini üzen haber geldi! Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
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