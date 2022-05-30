Damar tıkanıklığı 50 yaşını bekliyor! Uzmanlar kolesterolün yol açtığı tehlikeler için uyarıyor

Günümüzde insan ömrü uzuyor. Ancak hastalıklarla geçen süre de artıyor. Özellikle sigara, yanlış beslenme, hareketsizlik ve kronik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Bacaklarda görülme sıklığı giderek artan damar tıkanıklığı ise 50 yaş ve üzerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil erkeklerde daha fazla görülen bu durumla ilgili bilgi veriyor. Damar tıkanıklığının bacaklarda güçsüzlük, yol yürüme ile oluşan ağrı, solgunluk, kıllanmada azalma ve tırnak büyüme hızında yavaşlama gibi belirtiler verdiğini söylüyor. Bu hastalığa yol açan nedenleri sıralıyor...
HAREKETSİZLİK VE FAZLA KİLO: Hareketsizlikle birlikte, kilolar da arıyor. Bu durum hareket etme isteğini azaltıyor. Bu kısır döngü ise kan damarlarına zarar veriyor. İstenmeyen etkilerin önüne geçebilmek için günde 5 bin adım atılması, haftada 3-4 defa 40-50 dakika egzersiz yapılması öneriliyor.
İLERİ YAŞ:Araştırmalar, her 10 yılda damar tıkanıklığı riskinin 2 kat arttığını gösteriyor. Özellikle 50 yaşından sonra sigara kullanımı, yağlı beslenme ve fazla kilo, riski artırıyor.