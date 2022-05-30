Damar tıkanıklığı 50 yaşını bekliyor! Uzmanlar kolesterolün yol açtığı tehlikeler için uyarıyor

Günümüzde insan ömrü uzuyor. Ancak hastalıklarla geçen süre de artıyor. Özellikle sigara, yanlış beslenme, hareketsizlik ve kronik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Bacaklarda görülme sıklığı giderek artan damar tıkanıklığı ise 50 yaş ve üzerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil erkeklerde daha fazla görülen bu durumla ilgili bilgi veriyor. Damar tıkanıklığının bacaklarda güçsüzlük, yol yürüme ile oluşan ağrı, solgunluk, kıllanmada azalma ve tırnak büyüme hızında yavaşlama gibi belirtiler verdiğini söylüyor. Bu hastalığa yol açan nedenleri sıralıyor...