Sigara kullanımı mesane kanseri hastalarında akciğer kanseri ve KOAH riskini artırıyor! Sigara bırakma yolları
Sigara kullanımının kanser riskini artırdığı artık su götürmez bir gerçek. Bununla birlikte Mesane Kanseri Veri Tabanı'na kayıtlı 2 bin 568 hastanın bilgilerine göre, mesane kanseri hastalarının yüzde 2,1'ine aynı zamanda akciğer kanseri, yüzde 9,9'una kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), yüzde 0,5'ine ise hem akciğer kanseri hem de KOAH eşlik etti. Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güven Aslan da "Hem mevcut sigara içenlerde hem de daha önce sigara kullanıp bırakmış olanlarda mesane kanseri gelişim riskinin hiç sigara kullanmayanlara kıyasla yüksek olduğu görüldü" ifadelerini kullandı. Sigara bırakma yolları ise sigara tiryakileri tarakından arama motorlarında en çok aranan konuların başında geliyor. İşte sigaranın etkileri....
Türk Üroonkoloji Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye'nin desteği ile güncellenen "Türk Üroonkoloji Derneği Mesane Kanseri Veri Tabanı" projesinden elde edilen verilere dayanan ve verinin büyüklüğü açısından dünyada bir "ilk" olma özelliği taşıyan analizler sonucunda, tütün kullanımının eş zamanlı mesane ve akciğer kanseri oluşumundaki etkisi açıklandı.
İstanbul'da düzenlenen toplantıda paylaşılan verilere göre, sigara tüketimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir sorun. Kamuoyu bilgilendirme çalışmalarında genellikle sigara tüketimi ile akciğer kanseri arasındaki ilişki vurgulanıyor. Bunun nedeni ise akciğer kanserinin en sık rastlanan kanser olması.
MESANE KANSERİ TÜRKİYE'DE EN SIK GÖRÜLEN 6. KANSER
Sigara tüketimi ile ilişkili birçok başka kanser ve hastalık bulunuyor. Bunlar arasında en dikkati çeken organların başında da idrar kesesi, yani mesane geliyor. Mesane kanseri toplumda oldukça yaygın. Güncel verilere göre, Türkiye'de en sık görülen 6. kanser ve kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 10. sırada yer alıyor.
AstraZeneca Türkiye'nin desteği ile Türk Üroonkoloji Derneği bünyesinde oluşturulan ve ürolojik kanserler konusunda Türkiye'nin önde gelen merkezlerinin katkısı ile geliştirilen Mesane Tümörü Veri Tabanı'ndaki veriler kullanılarak bir çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada, sigara kullanımının Türkiye'de mesane kanseri gelişimi ile ilişkisi, sigara kullananlarda mesane kanserinin tanı ve tedavi süreçlerindeki özellikleri ve akciğer kanseri gelişimi ile ilişkisi bilimsel bir zeminde incelendi. Çalışma, sigara kullanımı ile mesane ve akciğer kanseri birlikteliğini Türkiye verileri ışığında değerlendiren ilk çalışma olma özelliği de taşıyor.
Çalışmanın sonuçları 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Yaşam Günü kapsamında kamuoyu ile paylaşıldı.