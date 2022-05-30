Sigara kullanımı mesane kanseri hastalarında akciğer kanseri ve KOAH riskini artırıyor! Sigara bırakma yolları

İstanbul'da düzenlenen toplantıda paylaşılan verilere göre, sigara tüketimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir sorun. Kamuoyu bilgilendirme çalışmalarında genellikle sigara tüketimi ile akciğer kanseri arasındaki ilişki vurgulanıyor. Bunun nedeni ise akciğer kanserinin en sık rastlanan kanser olması.