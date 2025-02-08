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D vitamininin faydaları neler? Kanserden kalp hastalığına...

D vitamini, vücuda güç veriyor. Kanserden kalp hastalığına kadar pek çok sağlık sorununa savaş açıyor. Takviyenin doktor kontrolünde alınması gerekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025
D vitamininin faydaları neler? Kanserden kalp hastalığına...

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    Sağlıklı bir hayatın yolu, vücut için gerekli vitamin ve mineralleri almaktan geçiyor. Özellikle D vitamini, sağlık için kritik rol üstleniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fevzi Akdemir, güneşle yeteri kadar temas etmeme durumunun D vitamini eksikliğine yol açtığını belirtiyor. Sağlıklı bir D vitamini seviyesinin 25-hidroksivitamin D'nin 30 ng/mL'den daha yüksek olması gerektiğini belirtiyor. Son dönemde görülme sıklığı giderek artan D vitamini eksikliğine karşı alınması gereken tedbirleri açıklıyor.

    HASTALIK SEBEBİ
    Eksik D vitaminine sahip olmak vücutta ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor. Öyle ki eksik D vitamini, çocuklarda raşitizm ve yetişkinlerde osteoporoz başta olmak üzere bir dizi sağlık sorununa yol açıyor. D vitamini eksikliği ile kanser, kardiyovasküler hastalık, diyabet ve depresyon arasında bir ilişki olduğu düşünülüyor. D vitamini eksikliği yorgunluk, düşük ruh hali, depresyon, sık hastalanma, tükenmişlik hali, bazen kilo alma, vücut ağrısı, romatolojik hastalıklarda artış gibi durumlarla kendini belli ediyor. D vitamini seviyesi, basit bir kan testiyle ölçülüyor. Aç karnına ölçülebilen D vitamini seviyesi eğer 30 ng/mL'den düşükse takviye gerekiyor. Ancak genelde pek çok kişi 'Bende kesin D vitamini eksikliği vardır' diyerek hekime sormadan takviye almaya başlıyor! Ancak suda eriyen bu vitamin olmadığı için mutlaka önce seviye ölçülüp, hekim önerisiyle vitamin kullanılması gerekiyor. Ayrıca güneşten faydalanmak, beslenmeye dikkat etmek de D vitamini için faydalı oluyor.

    FAZLASI ZARAR
    D vitamini kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin sıvı formdaki takviyeler ekmeğin üzerine dökülerek yenmesi öneriliyor. D vitaminiyle beraber ilaç alınacaksa mutlaka araya yarım ya da bir saat girmesi gerekiyor. İhtiyaç fazlası alınan D vitamini böbrek hasarına, düzensiz kalp atışına ya da kalp krizine, kemik ağrılarına yol açabiliyor.

    KADINLAR DİKKAT
    D vitamini eksikliği, kadınlarda daha sık görülüyor. Bu durum, adet düzensizliğine yol açıyor. Ayrıca D vitamini diyabete karşı koruyor, kalp ve ruh sağlığını koruyor, kemiklere fayda sağlıyor.

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