D vitamini kanserli hücrelere savaş açıyor!

D vitamini, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Başta kemik sağlığı olmak üzere kanser, diyabet, kalp-damar hastalıkları ile mücadele ediyor. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre D vitamini, kanserli hücrelerin yayılmasını önlüyor.

Araştırmayı değerlendiren Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik, "Amerika'da yapılan çalışma, daha sıcak bölgelerinde yaşayan kişilerde daha az güneş alan kişilere oranla daha az kanser ölümü görüldüğünü ortaya koydu. Kolon, meme kanserinde yüksek D vitamini düzeyine sahip kişilerin daha az metastazla karşılaştıklarını söyleyebiliriz" diyor. En çok güneşten alınan D vitamini, tereyağı, karaciğer, yumurta sarısı, ısırgan otunda bulunuyor.