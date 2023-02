Çürük dış ağız kokusu yapar!

ÖMÜRSÜN TÜRK KAHVESİ

Sohbetlere eşlik eden, 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi, sağlığı da koruyor. Telvesi ile birlikte pişirilen Türk kahvesi hem ağızları tatlandırıyor hem de antioksidan içeriği ile kanser başta olmak üzere pek çok hastalıktan koruyor. Yapılan çalışmalara göre günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesi, birçok kanser türünden koruyor. Bilim insanları her gün düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Bunun yanı sıra beyin sağlığına da olumlu katkısı bulunuyor. Konsantrasyonu artıran kahve, Alzheimer hastalığından da koruyor.



AKLIN YOLU YEŞİL ÇAY

E vitamini zengini yeşil çay, beyin fonksiyonlarını destekliyor. Antioksidan içeriği ile hastalıklardan koruyor. Özellikle kan basıncını dengeliyor. Kolesterolü düşürüyor.



ÖKSÜRÜĞE VANİLYA

Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur. Mide bulantısını engeller.



KADINLARIN KABUSU İDRAR KAÇIRMA

Kadınların korkulu rüyası haline gelen idrar kaçırma, ülkemizde her iki kadından birinde görülüyor. Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Öksürme, hapşırma, gülme sırasında görülen idrar kaçırmayla ilgili "Bu duruma idrar boynundaki, tutmaya yarayan kasların gücünde azalma neden olabiliyor. Eğer günlük kullanılan ped sayısı az ise ve hasta motive bir hasta ise stres tipi idrar kaçırmada mesanedeki kasları egzersiz yaparak güçlendirebiliriz ve böylelikle yüzde 50-70 oranında bir başarı elde edebiliriz" diyor. Hastalara mesaneyi uyaran kahve, sigara ve çaydan uzak durmalarını öneriyor.



KİREÇLENMENİN ÇARESİ EGZERSİZ

Hareketsizlik, en çok eklemlere zarar veriyor. İlerleyer yaşla birlikte kireçlenme şikayetleri artıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hamza Hakan Türk, bu hastalıkta egzersizin önemine değiniyor. "Kilo verilmesi, egzersiz ve yürüyüş, ağrı kesici ilaç tedavisi, kaplıca ve sıcak tedavileri, eklem içi PRP uygulamaları ve kök hücre tedavisi şikayetleri azaltır" diyor.



HASTALIKLARIN İLACI 10'DA!

Bir soğuk bir sıcak giden havalar, hasta ediyor. Dyt. Serap Güzel mucize besinleri sıralıyor:

KİVİ: Bolca C vitamini içerir. Vücudu virüslerden korur.

HURMA: İçerdiği beta karoten, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.

SARIMSAK: Günde bir diş sarımsak yemek hastalıklara karşı korur. KEFİR: İçerdiği probiyorik hücreleri korur.

GREYFURT: Kanser ve kalp hastalıklarından korur.

ZENCEFİL: Solunum yollarını açar. Sindirimi düzenler.

BALIK: Haftada iki gün balık tüketmek bağışıklığı güçlendirir.

YULAF: Kolesterol ve kan basıncını düşürür. Hastalıklardan korur.

OOLONG ÇAYI: Siyah ve yeşil çayın birleşiminden oluşur. Antioksidan etkisiyle vücuda güç verir.

KUŞKONMAZ: Çinko deposu bu sebze, vücudu toksinlerden korur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN