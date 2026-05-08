Fare dışkısından bulaşan ölümcül hantavirüs, ABD'de bir kadının hayatını neredeyse kabusa çevirdi. Colorado'da kamp dönüşü rahatsızlanan 67 yaşındaki kadın, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetleriyle kaldırıldığı hastanede günlerce izolasyonda tutuldu. Doktorların detaylı incelemesi sonucu nadir görülen virüs tespit edildi.

"COVID SANDIM ÖLÜMCÜL HANTAVİRÜS ÇIKTI"

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan emekli yoğun bakım solunum terapisti, yaşadığı sıra dışı hastalık sürecini anlattı. Doğa yürüyüşünden birkaç gün sonra başlayan belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın, ölüm riski yüksek olan hantavirüse yakalandığını öğrendi.

GRİP BENZERİ BELİRTİLERLE BAŞLADI

Kadın, 2020 yılının ekim ayında yaptığı kamp ve yürüyüş gezisinin ardından yüksek ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, ishal ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Başlangıçta belirtilerin grip ya da Covid-19 olduğunu düşündüğünü söyleyen kadın, durumunun kısa sürede ağırlaştığını ifade etti.

Duş aldıktan sonra neredeyse bayılacak hale geldiğini belirten kadın, evde yaptığı ölçümlerde oksijen seviyesinin ve tansiyonunun tehlikeli şekilde düştüğünü fark etti. Bunun üzerine eşi tarafından hastaneye götürüldü.

GÜNLERCE COVİD SERVİSİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Pandeminin yoğun döneminde hastaneye kaldırılan kadın, ilk etapta Covid-19 şüphesiyle izolasyon ünitesine alındı. Kendisine oksijen desteği verilirken, ailesinin ziyareti de yasaklandı.

Ancak yapılan üç ayrı Covid testi ile grip testlerinin tamamı negatif çıktı. Doktorlar, çekilen tomografi ve röntgenlerde akciğerlerin ve kalbin çevresinde sıvı biriktiğini tespit etti. Durumunun ağırlaşması üzerine göğüs tüpü takılması da gündeme geldi.

FARE YUVASI DETAYI TEŞHİSİ SAĞLADI

Tedavi sürecinde bir göğüs hastalıkları uzmanı, hastanın son dönemde yaptığı doğa aktivitelerini sorgulamaya başladı. Kadın da kamp sırasında aracındaki stepnenin bulunduğu bölümde bir fare yuvası gördüğünü ve temizlediğini anlattı.

Bu detay üzerine hantavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Böylece hastalığın nedeni ortaya çıktı.

Uzmanlara göre hantavirüs, kemirgenlerin dışkısı, idrarı ve tükürüğüyle temas sonucu bulaşıyor. Özellikle kurumuş dışkı parçacıklarının havaya karışıp solunması büyük risk oluşturuyor.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 50'YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Kadın, hantavirüsün akciğerlerde sıvı birikmesine yol açan "pulmoner sendromuna" neden olabildiğini belirtti. Hastalığın bazı türleri ise böbrek yetmezliği ve iç kanamaya yol açabiliyor.

Amerika kıtasında görülen bazı hantavirüs türlerinde ölüm oranının yüzde 50'ye kadar ulaşabildiği ifade edilirken, Avrupa ve Asya'daki türlerde bu oran yüzde 15 seviyelerinde seyrediyor.

"ÖLEBİLECEĞİMİ BİLİYORDUM"

Hastanede kaldığı günleri anlatan kadın, ailesinin kendisini ziyaret edemediğini ve bunun psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu söyledi.

"Ölme ihtimalimin olduğunu biliyordum. Çok korkutucu bir süreçti" diyen kadın, sağlık sektöründeki geçmişi nedeniyle yaşadığı durumu aynı zamanda merakla takip ettiğini ifade etti.

Beş günlük hastane tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, bir süre daha evde oksijen desteği aldı. Vücudundaki sıvının zamanla kendiliğinden çekildiğini ve yaklaşık bir ay içinde tamamen iyileştiğini söyledi.

"ARTIK ÇOK DAHA DİKKATLİYİM"

Yaşadığı olayın ardından fare dışkısı temizliği konusunda çok daha dikkatli davrandığını belirten kadın, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların önlem alması gerektiğini vurguladı.

Fare yuvası ya da dışkısı görüldüğünde mutlaka maske ve eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen kadın, alanın çamaşır suyu veya güçlü dezenfektanlarla temizlenmesini önerdi.

Uzmanlar da kuru yüzeylerin süpürülmesi yerine önce ıslatılması gerektiğini, aksi halde virüs taşıyan tozların havaya karışabileceğini belirtiyor.

TAMAMEN İYİLEŞTİ

Hastalığın ardından kalıcı bir sağlık sorunu yaşamadığını belirten kadın, yeniden doğa yürüyüşlerine ve seyahatlere döndüğünü söyledi.

67 yaşında olduğunu ifade eden kadın, "Hayatta kaldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Editör notu Covid-19 sanıldı, ölümcül hantavirüs çıktı. Colorado'da yaşayan emekli sağlık çalışanı, kamp dönüşü yakalandığı nadir virüs nedeniyle günlerce yaşam mücadelesi verdi. Fare dışkısından bulaşan hantavirüsün ölüm oranı yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar özellikle kırsal alanlarda hijyen ve koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığı konusunda uyarıyor.

(Telegraph, Takvim foto arşiv)