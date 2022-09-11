Çoğu zaman ihmal ediliyor! O ağrı 3-4 gün içinde azalmazsa doktora gidin

Toplumda yaygın görülen kas ağrısı, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Tip 1 diyabet, tiroit hastalıkları, enfeksiyonlar, bazı kanser türleri, karaciğer yağlanması ve KOAH'ın kas ağrısına neden olduğunu belirten Dr. Arıca, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Kas ağrısıyla başvuranlara fizik tedavi uygulamalarından önce ağrının sebebini bilmek ve altta yatan bir sistemik hastalık varsa tespit etmek gerekir. Ayırıcı tanı yapıldıktan sonra hastaya özel bir tedavi planlanır. Öncelikle istirahat ve soğuk uygulama önerilir ve hasta takip edilebilir. 3-4 gün içinde ağrıda azalma olmadığı taktirde ileri tedaviler için uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlanır. Yaşam biçiminden kaynaklanan romatizmalarda ise yapılabilecek tek

şey egzersizdir.