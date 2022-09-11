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    Çoğu zaman ihmal ediliyor! O ağrı 3-4 gün içinde azalmazsa doktora gidin

    Çoğu zaman ihmal edilen kas ağrısı, ciddi hastalıkların belirtisi oluyor. Uzmanlar uyarıyor: 3-4 gün içinde azalmıyorsa doktora başvurun. İşte 11 Eylül tarihli sizler için derlediğimiz Sağlık tavsiyeleri...

    Kas ağrısında Tiroit saklı

    Toplumda yaygın görülen kas ağrısı, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Tip 1 diyabet, tiroit hastalıkları, enfeksiyonlar, bazı kanser türleri, karaciğer yağlanması ve KOAH'ın kas ağrısına neden olduğunu belirten Dr. Arıca, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Kas ağrısıyla başvuranlara fizik tedavi uygulamalarından önce ağrının sebebini bilmek ve altta yatan bir sistemik hastalık varsa tespit etmek gerekir. Ayırıcı tanı yapıldıktan sonra hastaya özel bir tedavi planlanır. Öncelikle istirahat ve soğuk uygulama önerilir ve hasta takip edilebilir. 3-4 gün içinde ağrıda azalma olmadığı taktirde ileri tedaviler için uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlanır. Yaşam biçiminden kaynaklanan romatizmalarda ise yapılabilecek tek
    şey egzersizdir.

    HALSİZLİĞİN NEDENİ EKSİK B6 VİTAMİNİ
    Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, bu vitaminin astım, otizm, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, epilepsi, depresyon, böbrek taşı varlığı ve osteoporozdan koruduğuna dikkat çekiyor. B6 vitaminin, yumurta beyazı, baklagiller, soya fasulyesi, kuruyemiş, tahıllar ve zenginleştirilmiş tahıllarda bol miktarda bulunduğunu sözlerine ekliyor.

    DEMİR EKSİKLİĞİ KİLO YAPIYOR
    Türkiye'de sık görülen bir sağlık sorunu olan demir eksikliği ve kansızlık, özellikle kadınları tehdit ediyor. Dr. Sinan Akkurt, yemekten hemen sonra çay içilmesinin demir emilimini engellediğini belirtiyor. "Demir eksikliği hormonal dengesizliğe yol açarak dolaylı yoldan kilo alımına sebep olur. Vücudunuzda demir eksikliği varken istediğiniz kadar diyet yapın, spor yapın kilo veremezsiniz" uyarısında bulunuyor.

    KUŞBURNUYLA SAÇLAR GÜÇLÜ
    Saç dökülmesi, kadın ve erkeği mutsuz ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, güçlü saçlara sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. "Limon, greyfurt, portakal, çilek, kivi, frenk üzümü, en çok C vitamini içeren meyveler arasındadır. Lahana, domates, kuşburnu, karnabahar, ıspanak, maydanoz, turp, patates, yeşil biber gibi sebzeler en fazla C vitamini içeren sebzeler olarak C vitamini kaynakları arasında yer alır" diyor.

        HANGİ HASTALIĞA HANGİ ÇORBA
        Uzmanlar, hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiğini açıklıyor:
        MERCİMEK ÇORBASI: yüksek oranda lif içerir. Şeker hastaları için değerli bir besinler. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur. Bağırsakların çalışmasını önler. Kansızlığı bitirir. Tansiyonu düşürür.
        EZOGELİN ÇORBASI: Vücuda ve zihne güç verir. Bağışıklığı güçlendirir. Gözleri korur. Kansızlığı bitirir. Anne sütünü artırır.
        TARHANA ÇORBASI: Şeker hastalığına iyi gelir. İnsülin seviyesini dengeler. Soğuk algınlığından korur. Yaşlanma riskini azaltır. Sindirimi rahatlatır. Tansiyonu düşürür. Kemikleri güçlendirir.
        YAYLA ÇORBASI: Kolesterol ve diyabet hastalığına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Bağırsakları korur. Uykuya geçmeyi kolaylaştırır.
        TAVUK ÇORBASI: Tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. İçerisindeki kolajen sayesinde vücut direncini artırır. Soğuk algınlığına iyi gelir.

        KATARAKTA KUŞKONMAZ
        Antioksidan deposu kuşkonmaz, hormonları düzenler. Cildi yeniler. İdrar söktürücü etkisiyle böbrekleri temizler. Kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. Mideyi ve bağırsakları güçlendirir. Vücuttaki ödemi atar. Kanı temizler. Kataraktı önler.

        TANSİYONUN İLACI
        Turp, yaşlanmayı önler. Kana verilen oksijeni artırır. Kan basıncını düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Metabolizma dostudur.

        AYVA YİYİN ZAYIFLAYIN
        Kışın sevilen meyvesi Ayva, kilo vermeye katkı sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Saçların uzamasına yardımcı oluyor. Cildin genç kalmasına yardım ediyor. Kanser riskini azaltıyor.

        KİVİYLE CİLDİNİZ PARLASIN
        Kivi, kırışıklıkları engeller. Cilde parlaklık verir. Saç dökülmesini önler. Tansiyon ve kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Düzenli olarak tüketilmesi kilo vermede etkilidir.

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        Haberler Sağlık Çoğu zaman ihmal ediliyor! O ağrı 3-4 gün içinde azalmazsa doktora gidin
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