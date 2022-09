Çoğu zaman ihmal ediliyor! O ağrı 3-4 gün içinde azalmazsa doktora gidin

KUŞBURNUYLA SAÇLAR GÜÇLÜ

Saç dökülmesi, kadın ve erkeği mutsuz ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, güçlü saçlara sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. "Limon, greyfurt, portakal, çilek, kivi, frenk üzümü, en çok C vitamini içeren meyveler arasındadır. Lahana, domates, kuşburnu, karnabahar, ıspanak, maydanoz, turp, patates, yeşil biber gibi sebzeler en fazla C vitamini içeren sebzeler olarak C vitamini kaynakları arasında yer alır" diyor.