Çoğu zaman ihmal ediliyor! O ağrı 3-4 gün içinde azalmazsa doktora gidin

Toplumda yaygın görülen kas ağrısı, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Tip 1 diyabet, tiroit hastalıkları, enfeksiyonlar, bazı kanser türleri, karaciğer yağlanması ve KOAH'ın kas ağrısına neden olduğunu belirten Dr. Arıca, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Kas ağrısıyla başvuranlara fizik tedavi uygulamalarından önce ağrının sebebini bilmek ve altta yatan bir sistemik hastalık varsa tespit etmek gerekir. Ayırıcı tanı yapıldıktan sonra hastaya özel bir tedavi planlanır. Öncelikle istirahat ve soğuk uygulama önerilir ve hasta takip edilebilir. 3-4 gün içinde ağrıda azalma olmadığı taktirde ileri tedaviler için uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlanır. Yaşam biçiminden kaynaklanan romatizmalarda ise yapılabilecek tek
şey egzersizdir.
HALSİZLİĞİN NEDENİ EKSİK B6 VİTAMİNİ
Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, bu vitaminin astım, otizm, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, epilepsi, depresyon, böbrek taşı varlığı ve osteoporozdan koruduğuna dikkat çekiyor. B6 vitaminin, yumurta beyazı, baklagiller, soya fasulyesi, kuruyemiş, tahıllar ve zenginleştirilmiş tahıllarda bol miktarda bulunduğunu sözlerine ekliyor.
DEMİR EKSİKLİĞİ KİLO YAPIYOR
Türkiye'de sık görülen bir sağlık sorunu olan demir eksikliği ve kansızlık, özellikle kadınları tehdit ediyor. Dr. Sinan Akkurt, yemekten hemen sonra çay içilmesinin demir emilimini engellediğini belirtiyor. "Demir eksikliği hormonal dengesizliğe yol açarak dolaylı yoldan kilo alımına sebep olur. Vücudunuzda demir eksikliği varken istediğiniz kadar diyet yapın, spor yapın kilo veremezsiniz" uyarısında bulunuyor.
KUŞBURNUYLA SAÇLAR GÜÇLÜ
Saç dökülmesi, kadın ve erkeği mutsuz ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, güçlü saçlara sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. "Limon, greyfurt, portakal, çilek, kivi, frenk üzümü, en çok C vitamini içeren meyveler arasındadır. Lahana, domates, kuşburnu, karnabahar, ıspanak, maydanoz, turp, patates, yeşil biber gibi sebzeler en fazla C vitamini içeren sebzeler olarak C vitamini kaynakları arasında yer alır" diyor.