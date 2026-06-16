Risk her 10 yılda 2 kat artıyor! Damar tıkanıklığının bacaklardaki 6 gizli belirtisi
Damar tıkanıklığı, hareketsiz yaşamla her geçen gün artıyor. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açıyor. Doç. Dr. Macit Bitargil, "Günde en az 5 bin adım atın. Haftada 3-4 defa 40-50 dakika kadar düzenli egzersiz yapın" diyor.
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- Damar tıkanıklığı, genellikle 50 yaş üzerinde yaygın olarak görülmekte ve erkeklerde kadınlara oranla daha fazla rastlanmaktadır.
- Doç. Dr. Macit Bitargil, damar tıkanıklığının ilerleyici bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.
- Sigara kullanımı, damar tıkanıklığı hastalıklarının neredeyse yarısını oluşturmakta ve dumana maruz kalmak bile riski artırmaktadır.
- Hareketsizlik, fazla kilo, yüksek kolesterol, hipertansiyon ve diyabet, damar tıkanıklığına yol açan önemli faktörler arasında yer almaktadır.
- İleri yaş, damar tıkanıklığı riskini artırmakta olup, risk faktörlerini en aza indirmek ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak önemlidir.
Damar tıkanıklığı, genellikle 50 yaş üzerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülen damar tıkanıklığının ilerleyici bir hastalık olduğunu belirtiyor.
"Bacaklarda güçsüzlük ve yol yürüme ile oluşan ağrı, enfeksiyona meyilli yara açılması, renk değişikliği ve solgunluk, kıllanmada azalma, tırnak büyüme hızında yavaşlama gibi belirtilerle kendini gösteren damar tıkanıklığı tedavi edilmediğinde çok ciddi sorunlara neden olabilir. Bacaklarda şiddetli ağrı nedeniyle kişiyi yürüyemez hale getirebildiği gibi, son evrelerde bacağın kesilmesine, yatalak olmaya yol açabilir" diyor. Bitargil, bacaklarda damar tıkanıklığına neden olan 6 önemli nedeni anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
SİGARA: Damarı zamanla daraltıp tıkayan 'ateroskleroz' denilen damar sertliği tablosuna yol açıyor. Damar tıkanıklığı hastalıklarının neredeyse yarısını sigara kullanımı oluşturuyor. Üstelik sadece sigara içmek değil, sigara içilen harekete geç Damar tıkanıklığı için yerde bulunmak ve dumana maruz kalmak bile damar tıkanıklığı riskini artırıyor.
HAREKETSİZLİK VE FAZLA KİLO: Teknoloji kullanımının da artması ile hareketsizlik büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Günde 5000 adımın altına düşmemek, haftada 3-4 defa 40-50 dakika kadar düzenli egzersiz yapmak büyük önem taşımaktadır.
YÜKSEK KOLESTEROL: Kolesterol ve trigliseritler yağsı maddeler olup vücutta fazla miktarlarda bulunduğunda çeşitli etkileşimler ile damar çevresinde birikerek damar tıkanıklığına neden olabiliyorlar.
HİPERTANSİYON: Kalbimiz vücudumuza dakikada 5 litre kan pompalarken, normalde kan basıncının 120/80 mmhg olması gerekiyor. Bu seviyenin üzerindeki yüksek basınçlarda damar içindeki hücreler zarar görmeye başlarken, doğru zamanda müdahale edilmezse tıkanıklıklar kaçınılmaz oluyor.
DİYABET: Hastaların yüzde 20-30'unda damar tıkanıklığı görülebiliyor. Kontrolsüz kan şekeri zamanla damar lümeninde problemlere neden olarak damar tıkanıklığına yol açabiliyor.
İLERİ YAŞ: Her 10 yılda damar tıkanıklığı riski 2 kat artıyor. Risk faktörlerini en aza indirmek ve belli aralıklarla damar sağlığını kontrol ettirmek riski azaltıyor.