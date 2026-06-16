Risk her 10 yılda 2 kat artıyor! Damar tıkanıklığının bacaklardaki 6 gizli belirtisi

Damar tıkanıklığı, genellikle 50 yaş üzerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülen damar tıkanıklığının ilerleyici bir hastalık olduğunu belirtiyor.

"Bacaklarda güçsüzlük ve yol yürüme ile oluşan ağrı, enfeksiyona meyilli yara açılması, renk değişikliği ve solgunluk, kıllanmada azalma, tırnak büyüme hızında yavaşlama gibi belirtilerle kendini gösteren damar tıkanıklığı tedavi edilmediğinde çok ciddi sorunlara neden olabilir. Bacaklarda şiddetli ağrı nedeniyle kişiyi yürüyemez hale getirebildiği gibi, son evrelerde bacağın kesilmesine, yatalak olmaya yol açabilir" diyor. Bitargil, bacaklarda damar tıkanıklığına neden olan 6 önemli nedeni anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:



SİGARA: Damarı zamanla daraltıp tıkayan 'ateroskleroz' denilen damar sertliği tablosuna yol açıyor. Damar tıkanıklığı hastalıklarının neredeyse yarısını sigara kullanımı oluşturuyor. Üstelik sadece sigara içmek değil, sigara içilen harekete geç Damar tıkanıklığı için yerde bulunmak ve dumana maruz kalmak bile damar tıkanıklığı riskini artırıyor.