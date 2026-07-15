Çocuklara sosyal medya yasağı: İngiltere'den 16 yaş altına engel, 17 yaşına ayarlanabilir gece kısıtlaması

EKRANDA TUTAN ÖZELLİKLER OTOMATİK OLARAK KAPANACAK

Plan yalnızca gece erişimini sınırlamayacak. Gençlerin uygulamada daha uzun süre kalmasına yol açan bazı tasarım özellikleri de 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar için varsayılan olarak kapatılacak.

▶ OTOMATİK OYNATMA Bir video bittikten sonra yenisi kendiliğinden başlamayacak. Kullanıcının sonraki içerik için yeniden seçim yapması gerekecek. ↕ SONSUZ KAYDIRMA İçerikler ekrana kesintisiz biçimde yüklenmeyecek. Kullanıcı, belirli bir noktada durmak veya devam etmek için yeniden işlem yapmak zorunda kalacak. ✦ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ AKIŞ Kullanıcı davranışlarına göre sürekli yeni video ve gönderi sunan öneri sistemleri varsayılan olarak sınırlandırılacak.

Amaç, gençlerin farkında olmadan uzun süre ekranda kalmasını zorlaştırmak.

Bu özelliklerin tamamen kaldırılması değil, başlangıçta kapalı tutulması planlanıyor. 16 ve 17 yaşındaki kullanıcıların ayarları değiştirip değiştiremeyeceğine ilişkin ayrıntılar, hazırlanacak uygulama kurallarıyla netleşecek.