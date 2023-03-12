Can düşmanı tansiyon! 14/9’dan yüksekse dikkat

Tansiyon, damarların içindeki basınç olarak biliniyor. Yüksek tansiyon ise normal ölçüsü 13/8 olan tansiyon değeri 14/9'un üzerine çıkması olarak biliniyor. İşte, hipertansiyon denilen bu durum, hayatı tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, hipertansiyon ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...



SEBEBİ GENETİK

Genel olarak genetik faktörlerin yol açtığı hipertansiyon, damar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği uyku apnesi ve tiroit gibi hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Bu hastalıkta, ilaç tedavisinin yanı sıra doğru beslenme alışkanlıklarına da sahip olmak gerekiyor. Dr. Şener, öncelikle tuzsuz beslenmeyi öneriyor. Kilolu hastaların zayıflaması, hem tansiyonu düzenliyor hem de tansiyona neden olan diğer faktörleri ortadan kaldırıyor. Yaşam tarzında yapılan değişikliklere rağmen tansiyon değeri düzelmiyorsa bu kez ilaç tedavisine başlanıyor. Bunların yanı sıra düzenli kontrollerini aksatılmaması, hem hastalığın hem de ilaçların yol açtığı şikayetlerin erken tespit edilmesine yardımcı oluyor.



MUTLULUK VEREN BESİNLER

Mutlu hayatın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Dyt. Yeşim Temel Özcan, mutluluk hormonunu harekete geçiren besinleri sıralıyor:

BİTTER ÇİKOLATA: Dopamin uyaran besinlerin başında gelir. Stresi azaltır.

YABAN MERSİNİ: İçeriğindeki güçlü flavonoid olan antosiyanin sayesinde beyindeki dopamin salınımını uyarır. Sakinleştiririr, ruh halini iyileştirir. ANTİOKSİDANLAR: Kale, karalahana, Brüksel lahanası, pazı ve karnabahar antioksidan deposudur. Beyin fonksiyonlarını destekler.

YEŞİL SEBZELER: Lahana, bezelye, brokoli ve ıspanak, ruh sağlığını iyileştirir.



TİROİT KANSERİ MENOPOZU BEKLER

Boynun nefes borusu önünde bulunan kelebek şeklindeki organ olan tiroit, vücuttaki metabolizmayı kontrol ediyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, tiroit kanserinin daha çok kadınlarda görüldüğünü söylüyor. "Menopozdan sonra risk 10 kat artar" diyor. Tedaviyle ilgili şunları söylüyor: Tedavide tiroit az çalışıyorsa hormonun doz ayarı yapılarak hastaya verilmesi gerekir. Çok çalıştığında ise iki ilacımız var. Kanserde hastanın durumu takibe alınır. Acil operasyon önerilir.



KEMİKLERE BULGUR

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen, kemik erimesine karşı koruyan mucize besinleri sıralıyor:

BULGUR: Demir, magnezyum ve çinko zenginidir. Kemik sağlığını korur.

PEYNİR: Kalsiyum içerir. Kemik kütle kaybını önler.

YUMURTA: A ve D vitamini içerir. Eklem sorunlarını önler.

ISPANAK: Kemik gelişimine katkıda bulunur. Kemik erimesine karşı korur.

YAĞLI TOHUMLAR: Susam, fıstık, fındık, badem ve ceviz eklemleri korur.

KURU KAYISI: Kemik erimesiyle savaşır.



PROSTATA ÇARE NAR

Kışın en sevilen meyvelerinden nar, antioksidan etkisi gösterir. Enfeksiyonlarla savaşır. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kalp krizine karşı korur.

Prostatı engeller.



ENFEKSİYONA LAHANA

Turşu ve sarmasıyla gönülleri fetheden lahana, enfeksiyonlarla mücadele eder. Eklem ağrılarını dindirir. Ağrı kesici etkisi gösterir. Kataraktla savaşır.



ŞİŞKİNLİĞE ZEYTİN ETKİSİ

Şifa deposu zeytin, sağlığı korur. Günde beş adet yemek hafızayı güçlendirir. Kolesterolü düşüren zeytin, kalbi korur. Şişkinlik ve gazı alır. Kansere karşı koruma sağlar.

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