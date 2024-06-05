Zayıflatıcı etkisi olan yiyecekler hangileridir? Kilo verdiren yiyecekler hangileri? ZAYIFLATAN YİYECEKLER!

👉Gece Kilo Verdiren Yiyecekler Nelerdir?
Geceleri tüketildiğinde kilo kaybına destek olan yiyecek grupları, birçok diyetiysen tarafından şöyle belirlenmiştir:
- Peynir, tam tahıl ekmeği, maydanoz, domates vetaze meyve
- Fındık ve taze meyve
- Ceviz ve taze meyve
- Leblebi, ceviz ve taze meyve
- Ceviz, kuru meyve ve taze meyve
Bu yiyeceklerin yanında, geceleri tüketildiği zaman kilo verdiren diğer yiyecekler ise şöyle sıralanmıştır:
- Badem, taze meyve ve kuru meyve
- Süt, yulaf ezmesive meyve
- Süt, yulaf ezmesi, ceviz ve meyve
- Yoğurt, maydanoz, leblebi ve meyve
- Ayran, leblebi ve meyve
- Salata
- Çiğ sebzeler (havuç, göbek ve turp gibi yenebilmesi için pişirme ihtiyacı duyulmayan sebzeler)
👉Çok Hızlı Kilo Verdiren Besinler Nelerdir?
Diyet yapan ve hızla kilo vermek isteyen kişilerin tüketmeleri gereken besinlerden bazıları şöyle sıralanabilir:
- Somon
- Yumurta
- Tavuk Göğüs
- Yeşil Mercimek
- Lor Peyniri
- Elma Sirkesi
- Kuru Kayısı
- Avokado
- Ananas
- Erik
- Kepekli Ekmek
- Limon
- Acı Biber
- Chia Tohumu
- Yoğurt
- Greyfurt
- Elma
- Maydanoz
- Yulaf Ezmesi
- Bulgur
👉Diyet Yaparken Zayıflatan 5 Yiyecek Nelerdir?
Diyette olan kişilerin daha hızlı kilo vermek ve kalori açığı oluşturmak için tükettikleri 5 yiyecek, bazı diyetisyenler tarafından şöyle sıralanmıştır:
- Greyfurt
- Sardalye
- Balkabağı
- Sığır eti
- Yeşil Çay
Bu besinlerin de doktor tarafın belirtilen porsiyonlarda tüketilmesi gereklidir. Kişilerin ihtiyacı olan besinlerin üzerinde bu besinleri tüketişleri, kendileri için bir fayda sağlamaz. Aksine, kişiler sürekli olarak kilo vermek isterken bir anda kilo vermelerinin duruşuna ve kilo almalarına neden olabilir.
👉Tok Tutan Kilo Verdiren Yiyecekler Nelerdir?
Tok tutmasının yanında kilo kaybı da sağlayan yiyecekler, şöyle sıralanabilir:
- Kivi
- Yeşil çay
- Yoğurt
- Yeşil Kabak
- Lahana
Gün içinde bu yiyeceklerin tüketilmesi sebebi ile kişiler kendilerini hafiflemiş hissedebilirler. Bu besinlerin lifli olması da boşaltım sisteminin daha düzgün çalışmasını destekler. Ancak bu besinlerin tüketilerek kilo verilebilmesi için sürekli olarak yenmeleri gereklidir.