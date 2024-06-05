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Zayıflatıcı etkisi olan yiyecekler hangileridir? Kilo verdiren yiyecekler hangileri? ZAYIFLATAN YİYECEKLER!

Gün içinde bu yiyeceklerin tüketilmesi sebebi ile kişiler kendilerini hafiflemiş hissedebilirler. Bu besinlerin lifli olması da boşaltım sisteminin daha düzgün çalışmasını destekler. Ancak bu besinlerin tüketilerek kilo verilebilmesi için sürekli olarak yenmeleri gereklidir.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 12:35 Güncelleme 05 Haziran 2024, 12:41
Zayıflatıcı etkisi olan yiyecekler hangileridir? Kilo verdiren yiyecekler hangileri? ZAYIFLATAN YİYECEKLER!

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Birçok diyetisyenin önerdiği kilo verme sürecine destek olan besinler, gün boyunca tüketildiğinde bireylerin daha hafif hissetmelerini sağlar. Bu besinler genellikle yüksek lif içeriğiyle bilinir ve bu özellikleriyle sindirim sistemini düzenleyerek daha etkin bir boşaltım sürecine katkıda bulunurlar. Ancak, bu tür besinlerin etkili bir şekilde kilo kaybına yardımcı olabilmesi için düzenli ve sürekli bir şekilde tüketilmeleri önem taşır.

👉Kilo vermeye yardımcı olan besinler, birçok diyetisyen tarafından şöyle listelenmiştir:

  • Yulaf ezmesi
  • Yumurta
  • Yağ oranı az olan et grupları
  • Kuru baklagil grubu
  • Tatlı patates
  • ıspanak
  • roka
  • maydanoz
  • lahana
  • brokoli
  • Yoğurt (kilo verdirmesi için sadece yoğurt tüketilebileceği gibi, yanından meyve ya da sebze tüketilebilir. Bunların daha hızlı yağ yakımı da sağlayacaktır.)
  • Kinoa
  • Bulgur
  • Ananas
  • Elma
  • Portakal
  • Lor peyniri
  • Karabuğday

👉Zayıflatıcı Etkisi Olan Yiyecekler Nelerdir?

Kilo verirken etkili sayılan yiyecekler ve yiyecek grupları, şöyle sıralanabilir:

  • Lahana
  • Brokoli
  • Yoğurt
  • Keten tohumu
  • Greyfurt
  • Elma
  • Yulaf- yulaf ezmesi
  • Yoğurt

👉Aşırı Zayıflatan Bitkiler Nelerdir?

Fazla kilo vermeye yardımcı olan bazı bitkiler, doktorlar ve uzmanlar tarafından şöyle belirlenmiştir:

  • Yeşil Çay
  • Maydanoz
  • Mate Yaprağı
  • Biberiye
  • Tere Otu
  • Isırgan Otu
  • Zencefil
  • Mercanköşk
  • Kiraz Sapı

Bu otlar sayesinde kilo verilebilmesi için düzenli olarak kullanımları gereklidir. Ayrıca, bunlara ek olarak birçok bitkinin bir araya koyularak kaynatılması ve tüketilmesi de daha hızlı yağ yakmaya ve ödem attırmaya destektir.

👉Gece Kilo Verdiren Yiyecekler Nelerdir?

Geceleri tüketildiğinde kilo kaybına destek olan yiyecek grupları, birçok diyetiysen tarafından şöyle belirlenmiştir:

  • Peynir, tam tahıl ekmeği, maydanoz, domates vetaze meyve
  • Fındık ve taze meyve
  • Ceviz ve taze meyve
  • Leblebi, ceviz ve taze meyve
  • Ceviz, kuru meyve ve taze meyve

Bu yiyeceklerin yanında, geceleri tüketildiği zaman kilo verdiren diğer yiyecekler ise şöyle sıralanmıştır:

  • Badem, taze meyve ve kuru meyve
  • Süt, yulaf ezmesive meyve
  • Süt, yulaf ezmesi, ceviz ve meyve
  • Yoğurt, maydanoz, leblebi ve meyve
  • Ayran, leblebi ve meyve
  • Salata
  • Çiğ sebzeler (havuç, göbek ve turp gibi yenebilmesi için pişirme ihtiyacı duyulmayan sebzeler)

👉Çok Hızlı Kilo Verdiren Besinler Nelerdir?

Diyet yapan ve hızla kilo vermek isteyen kişilerin tüketmeleri gereken besinlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Somon
  • Yumurta
  • Tavuk Göğüs
  • Yeşil Mercimek
  • Lor Peyniri
  • Elma Sirkesi
  • Kuru Kayısı
  • Avokado
  • Ananas
  • Erik
  • Kepekli Ekmek
  • Limon
  • Acı Biber
  • Chia Tohumu
  • Yoğurt
  • Greyfurt
  • Elma
  • Maydanoz
  • Yulaf Ezmesi
  • Bulgur

👉Diyet Yaparken Zayıflatan 5 Yiyecek Nelerdir?

Diyette olan kişilerin daha hızlı kilo vermek ve kalori açığı oluşturmak için tükettikleri 5 yiyecek, bazı diyetisyenler tarafından şöyle sıralanmıştır:

  • Greyfurt
  • Sardalye
  • Balkabağı
  • Sığır eti
  • Yeşil Çay

Bu besinlerin de doktor tarafın belirtilen porsiyonlarda tüketilmesi gereklidir. Kişilerin ihtiyacı olan besinlerin üzerinde bu besinleri tüketişleri, kendileri için bir fayda sağlamaz. Aksine, kişiler sürekli olarak kilo vermek isterken bir anda kilo vermelerinin duruşuna ve kilo almalarına neden olabilir.

👉Tok Tutan Kilo Verdiren Yiyecekler Nelerdir?

Tok tutmasının yanında kilo kaybı da sağlayan yiyecekler, şöyle sıralanabilir:

  • Kivi
  • Yeşil çay
  • Yoğurt
  • Yeşil Kabak
  • Lahana

Gün içinde bu yiyeceklerin tüketilmesi sebebi ile kişiler kendilerini hafiflemiş hissedebilirler. Bu besinlerin lifli olması da boşaltım sisteminin daha düzgün çalışmasını destekler. Ancak bu besinlerin tüketilerek kilo verilebilmesi için sürekli olarak yenmeleri gereklidir.

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