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    • Sağlık
    • 09.03.2023 16:46
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    • 09.03.2023 16:47
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    ŞAP hastalığı nedir, hangi hayvanlarda görülür, tedavisi var mı? ŞAP hastalığı insana bulaşır mı, belirtileri neler? Hayvan pazarları neden kapandı?

    ŞAP hastalığı hakkında aramalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, "Yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi. Peki, ŞAP hastalığı nedir, hangi hayvanlarda görülür, tedavisi var mı? ŞAP hastalığı insana bulaşır mı, belirtileri neler? Hayvan pazarları neden kapandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ŞAP hastalığı nedir, hangi hayvanlarda görülür?

    Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığını önlemek için bir dizi karar aldı. Bu kapsamda arama motorlarında, "ŞAP hastalığı nedir, hangi hayvanlarda görülür, tedavisi var mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    Şap hastalığı ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Şap virusu, antijenik olarak değişkenlik gösteren viruslardan biridir ve 7 farklı serotipi (A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3) vardır. Bu serotipler çok sayıda alttip ve varyanta sahiptir. Diğer tek iplikçikli RNA viruslarında olduğu gibi şap virusu da doğal şartlarda yüksek mutasyon oranına sahiptir Antijenik varyasyon en çok A tipinde belirgindir. Bunu O ve C tipleri takip eder. Asia l suşları arasında da önemli antijenik varyasyonlar tespit edilmiştir Bu çeşitlilik, hastalıkla mücadelede aşı kullanımını güçleştiren bir etmendir.

    ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ

    Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere (veziküllere) interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir. Dildeki yaraların (lezyonların) genellikle birkaç günde iyileşmesine karşın ayaklardaki ve nazal bölgedeki lezyonlar çoğunlukla ikinci (sekunder) bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalırlar. Sekunder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu pneumoni ve mastitis görülebilir, tırnak düşebilir.

        ŞAP İNSANA BULAŞIR MI?

        Hastalığın en belirgin yayılma yolu havada bulunan virusun solunum sistemi ile alınmasıyla olmaktadır. Enfekte veya kuluçka dönemindeki hayvanlar solunum, deri, sekret ve ekstretleri, süt ve sperma ile virusu saçmaktadır. Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir. İnsanlar da ise enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.

        KORUYUCU ÖNLEMLER

        A.Ahır girişlerinde şap hastalığına etkili dezenfektanlar (örn: sitrik asit veya sudkostik) ile muamele edilmiş paspasların sürekli bulundurulması.

        B.Ahırlara hayvan bakıcılarından başka kimsenin sokulmaması, bakıcıların da farklı kıyafet ve ayakkabı ile ahıra girmesi,

        C.Sağım öncesi ellerin, otomatik sağım makinelerinin ve memelerin temizliğine özen gösterilmesi.

        D.Yeni satın alınan hayvanların 15 gün süre ile karantinaya alınması ve süre sonunda sağlam ise diğer hayvanların yanına sokulmaması.

        E.Mera mevsiminde enfekte meralara hayvanların gönderilmemesi.

        F.Enfekte bölgelerden ot, saman, vb.nin alınmaması.
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        Haberler Sağlık ŞAP hastalığı nedir, hangi hayvanlarda görülür, tedavisi var mı? ŞAP hastalığı insana bulaşır mı, belirtileri neler? Hayvan pazarları neden kapandı?
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