Çağın vebası kanser hayatı yehdit ediyor! Göğüste ıslık sesi kanserin işareti

Kanser, çağın vebası olarak geçiyor! Hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Akciğer kanseri de dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Erken evrede teşhis edildiğinde tedavi şansı yüksek olan bu hastalığın en büyük nedenini sigara oluşturuyor. Onkolog Doç. Dr. Fatma Şen, kanser türleri arasında en çok ölüme yol açan akciğer kanseriyle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.