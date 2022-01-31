Çağın vebası kanser hayatı yehdit ediyor! Göğüste ıslık sesi kanserin işareti

Kanser, çağın vebası olarak geçiyor! Hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Akciğer kanseri de dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Erken evrede teşhis edildiğinde tedavi şansı yüksek olan bu hastalığın en büyük nedenini sigara oluşturuyor. Onkolog Doç. Dr. Fatma Şen, kanser türleri arasında en çok ölüme yol açan akciğer kanseriyle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.
ÖKSÜRÜĞE DİKKAT
Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolden çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Akciğerlerde başlayan kanser, lenf düğümlerine veya beyin gibi vücuttaki farklı organlara yayılabiliyor. Hastalık ilk dönemlerde hiçbir şikayete yol açmadan sinsice ilerliyor. Ancak kanser yayıldıkça hastada kalıcı öksürük, balgam ve kanlı öksürük, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve zayıflık gibi şikayetlere yol açıyor. Bu şikayetlerin görülmesi halinde hemen bir doktora başvurmak gerekiyor.
TEDAVİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR
Akciğer kanserinde tedavi yöntemi, hastanın yaşına ve hastalığın evresine göre değişkenlik gösteriyor. Cerrahi müdahale en yaygın yöntemi oluşturuyor. Hastalığı yavaşlatmak ve bulguları kontrol etmek için radyoterapi ve kemoterapi uygulanıyor. Eğer kanser vücudun başka bölgelerine yayılmışsa, cerrahi müdahale az uygulanır. Kanserli hücreleri küçültmek için genellikle kemoterapi uygulanıyor.