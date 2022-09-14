Bu tavsiyelere uyun kabızlığı unutun! Yeterli miktarda su içilmesi, sebze, salata, kayısı...

Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim problemlerine yol açıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, hayatı kabusa çeviren kabızlıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



HASTALIK SİNYALİ...

Lifli gıdalardan fakir beslenmek, yetersiz sıvı tüketimi, hareketsizlik, sık ve fazla miktarda müshil ve lavman kullanımı, diyabet hastalığı, huzursuz bağırsak sendromu ve çölyak hastalığı gibi durumlar, kabızlığa neden oluyor. Dr. Küçükbaş kabızlığın uzun süre devam etmesi durumunda hastalıkların görülebileceğini belirtiyor. "Kabızlık kimi zaman bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Hipotiroidi, kalın bağırsak kanseri, diyabet, irritabl bağırsak sendromu, bağırsak tıkanıklığı yapan durumlar, MS, Parkinson hastalığı kabızlık şikayetlerinin de görüldüğü hastalıklardır" diyor.







EPİLEPSİ ANNELİĞE ENGEL DEĞİL

Epilepsi, halk arasında sara hastalığı olarak biliniyor. Kadın hastalar 'Acaba hamile kalabilir miyim?' endişesi yaşıyor. Nöroloji Uzm. Dr. Şule Kefeli Eraslan, bu hastalığın anneliğe engel olmadığını belirtiyor. "Epilepsi hastaları gebe kalabilir. Gebeliği hastaya göre değerlendirmek gerekir. Epilepside nöbet sıklığı, şekli, süresi ve bu nöbetler için hangi ilaç tedavisi yapılıyorsa bu bulgular değerlendirildikten sonra gebelik planlanabilmektedir" diyor..



KUMKATLA GENÇ KAL

Turunçgillerin en küçük üyesi kumkat meyvesi, bolca lif içerir. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Şeker hastalığını iyileştirir. Bağışıklığı güçlendirir. Cilt yaşlanmasını geciktirir. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.



KÖRİYLE ZAYIFLAYIN

Yemeklere lezzet katan köri, eklem iltihaplarını iyileştirir. Alzheimer'a karşı korur. Sindirimi düzenler ve reflüyü önler. Prostat ve meme kanseri riskini azaltır. Akciğerleri temizler nefes açar. Yağ yakımını hızlandırır.



HÜNNAP ÇOK FAYDALI

Boğaz enfeksiyonlarını iyileştiren hünnap meyvesi, öksürüğü keser. Astım şikayetlerini azaltır. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Güçlü antioksidan etkisiyle hastalıkları korur.

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