Bu diyetin bağırsak kanserine neden olduğu ortaya çıktı! 50 yaş altındaki vakalar artıyor

2024 yılında yapılşan bu önemli araştırmanın bulguları, Frontiers in Immunology dergisinde yayımlandı ve çalışmanın sonuçları geniş yankı uyandırdı.
2024 yılında yapılşan bu önemli araştırmanın bulguları, Frontiers in Immunology dergisinde yayımlandı ve çalışmanın sonuçları geniş yankı uyandırdı.
MODA DİYETLER BAĞIRSAK KANSERİNİ TETİKLİYOR MU? 50 YAŞ ALTI VAKALAR ARTIŞTA!
📊 Yeni bir araştırma, bitki bazlı diyetlerin bağırsak kanseri riskini artırabileceğini öne sürüyor. Japonya'da fareler üzerinde yapılan deneylerde, et ve süt proteinlerinin eksikliğinin ince bağırsakta tümör oluşumuna neden olabileceği tespit edildi. Bu önemli araştırma, 2024 yılında Japon bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.
🔬 Araştırmacılar, iki farklı fare grubunu inceledi. Bir gruba et ve süt proteinleri içermeyen bir diyet uygulanırken, diğer grup normal bir diyetle beslendi. Sonuçlara göre, bitki bazlı diyetle beslenen farelerin ince bağırsaklarında daha fazla tümör oluştu. Ayrıca, bu diyetin bağışıklık hücrelerini azalttığı da gözlemlendi. 🌾
🧬 Bağışıklık sisteminin zayıflaması, kanser riskini artırabilir. Bilim insanları, bu bulguların sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Et ve süt proteinlerinin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri göz ardı edilmemeli.
📉 Bağırsak kanseri belirtileri arasında dışkıda kan, bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler ve kilo kaybı yer alıyor. Özellikle 50 yaş altındaki vakaların hızla arttığı ve bu durumun bir "salgın" olabileceği düşünülüyor.