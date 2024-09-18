Bu diyetin bağırsak kanserine neden olduğu ortaya çıktı! 50 yaş altındaki vakalar artıyor

📊 Yeni bir araştırma , bitki bazlı diyetlerin bağırsak kanseri riskini artırabileceğini öne sürüyor. Japonya'da fareler üzerinde yapılan deneylerde, et ve süt proteinlerinin eksikliğinin ince bağırsakta tümör oluşumuna neden olabileceği tespit edildi. Bu önemli araştırma, 2024 yılında Japon bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.

🔬 Araştırmacılar, iki farklı fare grubunu inceledi. Bir gruba et ve süt proteinleri içermeyen bir diyet uygulanırken, diğer grup normal bir diyetle beslendi. Sonuçlara göre, bitki bazlı diyetle beslenen farelerin ince bağırsaklarında daha fazla tümör oluştu. Ayrıca, bu diyetin bağışıklık hücrelerini azalttığı da gözlemlendi. 🌾