Antibiyotik krizi! Uzmanlar uyardı: 2050’ye kadar 39 milyon insan ölecek

Kovid-19 pandemisinin ardından dünyaya Maymun Çiçeği korkusu salınmaya devam ederken uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. ABD'de yapılan bir araştırma 2050 yılında dünya çapına 39 milyondan fazla insanın antibiyotiğe dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlardan dolayı ölebileceği belirtildi. İşte, antibiyotikle ilgili kritik araştırmanın detayları…
Maymun Çiçeği salgını ile dünyada panik oluşturulmaya çalışılırken uzmanlardan kritik bir uyarı geldi.
39 MİLYON İNSAN ANTİBİYOTİKTEN Mİ ÖLECEK?
Araştırmacıların alarma geçtiği ve 2050 yılına gelindiğinde dünya çapında 39 milyondan fazla insanın antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan ölebileceği bildirildi.
Alman Bild gazetesinin bildirdiğine göre 169 milyon ölüm söz konusu patojenlerden dolayı meydana gelebilir.