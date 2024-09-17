Antibiyotik krizi! Uzmanlar uyardı: 2050’ye kadar 39 milyon insan ölecek

Kovid-19 pandemisinin ardından dünyaya Maymun Çiçeği korkusu salınmaya devam ederken uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. ABD'de yapılan bir araştırma 2050 yılında dünya çapına 39 milyondan fazla insanın antibiyotiğe dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlardan dolayı ölebileceği belirtildi. İşte, antibiyotikle ilgili kritik araştırmanın detayları…