O bölgedeki sivilceleri sakın sıkmayın! Ölüme bile neden olabilir

Sivilce Sıkmanın Riskleri Nelerdir? 🚨
Sivilce sıkmanın, ciltte tahrişe ve yara izlerine neden olabileceği yaygın bir bilgidir. Ancak Dr. Zeichner ve diğer dermatologlar, "ölüm üçgeni" bölgesinde yer alan sivilcelerin sıkılmasının daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Kavernöz sinüs enfekte olduğunda, buradaki kan pıhtılaşabilir ve optik sinir fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu durum şu belirtilere yol açabilir:
- Baş ağrısı
- Göz enfeksiyonu ve şişlik
- Göz hareketlerinde kısıtlılık
- Görme bozuklukları
- Ateş ve aşırı yorgunluk
Daha ciddi vakalarda ise, beyin dokularına sürekli kan sızması ve olası kanamalara yol açabilir. Bu da konuşma bozukluğu, hareket zorluğu, kafatası içi basınç artışı, beyin hasarı ve hatta ölüme kadar varabilecek sonuçlar doğurabilir.
Alınması Gereken Önlemler ve Uzman Tavsiyeleri 🧴
Dr. Zeichner'in yanı sıra, diğer dermatologlar da sivilce sıkmaktan kaçınılması gerektiği konusunda hemfikir. Dermatolog Dr. Elizabeth Bahar Houshmand, Skincare Experts Weekly'de yaptığı açıklamada, sivilce patlatmanın cilt bariyerini bozabileceğini ve sivilce içeriğinin diğer gözeneklere yayılarak yeni sivilcelerin oluşmasına neden olabileceğini belirtiyor. Dr. Houshmand'a göre, cilt bakımı rutininde temizleme ve nemlendirme adımlarının özenle uygulanması ve sivilcelerin asla sıkılmaması gerekiyor.
Bunun yerine, sivilceleri kurutmak ve ciltteki iltihabı azaltmak için salisilik asit, benzoyl peroksit gibi bileşenler içeren ürünler kullanılması öneriliyor. Ayrıca, cildi düzenli olarak nemlendirerek ve güneşten korunarak sağlıklı bir cilt bariyeri oluşturulması gerektiği de belirtiliyor.
Sonuç: Sivilceleri Sıkmak Yerine Doğru Bakım Uygulayın! 🌿
Sivilce sıkmanın potansiyel tehlikelerini göz önünde bulundurarak, bu yaygın alışkanlığı bırakmak ve cildinize nazik davranmak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Unutmayın, sağlıklı bir cilt için dikkatli bir bakım ve doğru ürün kullanımı şart.