O bölgedeki sivilceleri sakın sıkmayın! Ölüme bile neden olabilir

Sivilce Sıkmanın Riskleri Nelerdir? 🚨

Sivilce sıkmanın, ciltte tahrişe ve yara izlerine neden olabileceği yaygın bir bilgidir. Ancak Dr. Zeichner ve diğer dermatologlar, "ölüm üçgeni" bölgesinde yer alan sivilcelerin sıkılmasının daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Kavernöz sinüs enfekte olduğunda, buradaki kan pıhtılaşabilir ve optik sinir fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu durum şu belirtilere yol açabilir:

Baş ağrısı

Göz enfeksiyonu ve şişlik

Göz hareketlerinde kısıtlılık

Görme bozuklukları

Ateş ve aşırı yorgunluk