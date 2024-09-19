Covid XEC Varyantı Ölümcül Mü? XEC Varyantı Belirtileri Neler?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Covid-19'un yeni varyantı XEC hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, XEC varyantı nın ne olduğunu, bulaşıcılığını ve belirtilerini merak ediyor. Uzmanlar ise bu yeni varyantın dikkatle takip edildiğini belirtiyor. Peki, XEC varyantı nedir? Bulaşıcı mı, tehlikeli mi? İşte yanıtlar...

XEC Varyantı Nedir?

🦠 XEC, Covid-19'un yeni bir türevi olarak karşımıza çıkıyor. Daha bulaşıcı olduğu düşünülen bu varyant, klasik Covid-19 belirtileriyle benzerlik gösteriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye göre, şu an için XEC varyantı hakkında endişe edilecek ciddi bir durum yok. "Pandemi bitse de Covid-19 farklı varyantlarla zaman zaman hayatımıza girmeye devam ediyor. Şu an için bu varyantla ilgili büyük bir uyarı bulunmuyor" dedi.