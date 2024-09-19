Covid XEC Varyantı Ölümcül Mü? XEC Varyantı Belirtileri Neler?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Covid-19'un yeni varyantı XEC hakkında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, XEC varyantının ne olduğunu, bulaşıcılığını ve belirtilerini merak ediyor. Uzmanlar ise bu yeni varyantın dikkatle takip edildiğini belirtiyor. Peki, XEC varyantı nedir? Bulaşıcı mı, tehlikeli mi? İşte yanıtlar...
XEC Varyantı Nedir?
🦠 XEC, Covid-19'un yeni bir türevi olarak karşımıza çıkıyor. Daha bulaşıcı olduğu düşünülen bu varyant, klasik Covid-19 belirtileriyle benzerlik gösteriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye göre, şu an için XEC varyantı hakkında endişe edilecek ciddi bir durum yok. "Pandemi bitse de Covid-19 farklı varyantlarla zaman zaman hayatımıza girmeye devam ediyor. Şu an için bu varyantla ilgili büyük bir uyarı bulunmuyor" dedi.
XEC Varyantının Belirtileri
XEC virüsüne yakalanan kişilerde görülen belirtiler oldukça tanıdık:
- 🤒 Yüksek ateş
- 🤧 Boğaz ağrısı ve öksürük
- 😤 Nefes darlığı
- 👃 Tat ve koku kaybı
- 💪 Vücut ve kas ağrıları
- 😴 Yorgunluk
- 🍽️ İştahsızlık
Bu belirtiler, Covid-19'un diğer varyantlarıyla neredeyse aynı. Ancak semptomların şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir.