Böbrek, karaciğeri ve akciğerleri temizleyin! Bu kür ile 3 günde tüm kir vücuttan çıkacak





Soğuk algınlığı hastalığına karşı korur.



Cildin yaşlanmasını geciktirir. Cilt sıkılaştırır.



Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.





Bağırsakları çalıştırarak sindirime yardımcı olur. İdrar ve gaz söktürücüdür. Kabızlığı giderir.



Bağırsak iltihaplarını ve böbrek ağrılarını giderir.





Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına ve öksürüğe karşı faydalıdır.



Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.



Mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkilidir.



Solunum yollarını açar, öksürüğü keser,



Kas ağrılarını hafifletir. Soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

VÜCUDU TEMİZLEYEN DOĞAL İÇECEK TARİFİ Beslenme uzmanları, bu içeceğin düzenli olarak tüketilmesinin yanı sıra dengeli bir beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte uygulanmasının vücudu temizleyeceğini belirtiyor. İşte akciğerlerden, karaciğere vücudunuzdaki tüm zararlı bakterileri ve kiri atacak o tarif; Malzemeler: 1 bütün portakal

1 adet havuç

4 gram taze zencefil

300 gram az yağlı kefir veya 150 gram yoğurt