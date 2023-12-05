Böbrek, karaciğeri ve akciğerleri temizleyin! Bu kür ile 3 günde tüm kir vücuttan çıkacak

Birbirinden faydalı malzemelerle hazırlanan bu içecek, soğuk kış günlerinde sağlığınızı destekleyerek birçok olumsuz duruma karşı direnç kazanmanıza yardımcı olabilir. İşte bağışıklık güçlendirici içeceğin tarifi...
Birbirinden faydalı malzemelerle hazırlanan bu içecek, soğuk kış günlerinde sağlığınızı destekleyerek birçok olumsuz duruma karşı direnç kazanmanıza yardımcı olabilir. İşte bağışıklık güçlendirici içeceğin tarifi...
BU ÖZEL İÇECEĞİN FAYDALARI
Solunum yolu hastalıklarına, bazı kanser türlerine, romatizmalı eklem yangısına,
Ülsere ve böbrek taşlarına karşı etkilidir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Soğuk algınlığı hastalığına karşı korur.
Bağırsak hareketlerini düzenler. Sindirim sistemini çalıştırır.
Soğuk algınlığı hastalığına karşı korur.
Cildin yaşlanmasını geciktirir. Cilt sıkılaştırır.
Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.
Bağırsakları çalıştırarak sindirime yardımcı olur.
İdrar ve gaz söktürücüdür. Kabızlığı giderir.
Bağırsak iltihaplarını ve böbrek ağrılarını giderir.
Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına ve öksürüğe karşı faydalıdır.
Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.
Mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkilidir.
Solunum yollarını açar, öksürüğü keser,
Kas ağrılarını hafifletir.
Soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
VÜCUDU TEMİZLEYEN DOĞAL İÇECEK TARİFİ
Beslenme uzmanları, bu içeceğin düzenli olarak tüketilmesinin yanı sıra dengeli bir beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte uygulanmasının vücudu temizleyeceğini belirtiyor. İşte akciğerlerden, karaciğere vücudunuzdaki tüm zararlı bakterileri ve kiri atacak o tarif;
Malzemeler:
1 bütün portakal
1 adet havuç
4 gram taze zencefil
300 gram az yağlı kefir veya 150 gram yoğurt
Yapılışı:
Portakalı soyun ve dilimleyin.
Havucu temizleyin ve doğrayın.
Zencefili rendeleyin veya ince doğrayın.
Kefiri veya yoğurdu ekleyin.
Tüm malzemeleri bir blender veya mikserle iyice karışana kadar çırpın.
Karışımı süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir içecek elde edin.
Elde ettiğiniz içeceği bir bardakta servis edin.
Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.