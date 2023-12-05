Kahvaltıdan önce 1 bardak yeterli! Vücudu robot süpürge gibi temizleyecek! Bakterileri, yağları, toksinleri yok ediyor

Özellikle kokusu nedeniyle pek çoğumuz tarafından uzak durulan bir besin olarak bilinse de bu besin doğal şifalarla dolu bir hazinedir. İşte birçok hastalığa derman olacak o şifa...
Özellikle kokusu nedeniyle pek çoğumuz tarafından uzak durulan bir besin olarak bilinse de bu besin doğal şifalarla dolu bir hazinedir. İşte birçok hastalığa derman olacak o şifa...
KANSERLE SAVAŞAN MUCİZE
Sarımsak, soğangiller grubunda yer almasının yanı sıra güçlü antioksidan özellikleriyle bilinir.
Pek çok kişi tarafından keskin kokusu ve acı tadı nedeniyle uzak durulsa da, sarımsak çayı formunda tüketildiğinde birçok derde deva olabiliyor.
Özellikle aç karnına içilen sarımsak çayının sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor.
Kanser riskini azaltır
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Yağ yakımını hızlandırır
Metabolizmayı çalıştırır
Vücudu temizler
Kan basıncını düzenler
Antioksidan etki
Eklem rahatsızlıklarına iyi gelir
SARIMSAK ÇAYI NASIL TÜKETİLİR?
Sarımsak çayını hazırlamak için 1-2 diş taze sarımsağı kullanabilirsiniz. Kaynar suyun içine ekleyerek demleyebilir ve ardından süzerek tüketebilirsiniz.
Ancak, sarımsağa alerjisi olanların, hamilelerin ve düşük tansiyon sorunu yaşayanların tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemlidir.