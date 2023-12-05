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Kahvaltıdan önce 1 bardak yeterli! Vücudu robot süpürge gibi temizleyecek! Bakterileri, yağları, toksinleri yok ediyor

Günümüzde sağlıklı bir yaşam sürmek, sadece dengeli ve düzenli beslenmekle sınırlı kalmıyor. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve doğanın bize sunduğu mucizelerden faydalanmak da önemli bir rol oynuyor. İşte bu noktada dvereye giren bu içecek sağlığınıza oldukça büyük etki edecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 21:39 Güncelleme 05 Aralık 2023, 21:39
Kahvaltıdan önce 1 bardak yeterli! Vücudu robot süpürge gibi temizleyecek! Bakterileri, yağları, toksinleri yok ediyor

Özellikle kokusu nedeniyle pek çoğumuz tarafından uzak durulan bir besin olarak bilinse de bu besin doğal şifalarla dolu bir hazinedir. İşte birçok hastalığa derman olacak o şifa...

KANSERLE SAVAŞAN MUCİZE

Sarımsak, soğangiller grubunda yer almasının yanı sıra güçlü antioksidan özellikleriyle bilinir.

Pek çok kişi tarafından keskin kokusu ve acı tadı nedeniyle uzak durulsa da, sarımsak çayı formunda tüketildiğinde birçok derde deva olabiliyor.

Özellikle aç karnına içilen sarımsak çayının sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor.

Kanser riskini azaltır

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Yağ yakımını hızlandırır

Metabolizmayı çalıştırır

Vücudu temizler

Kan basıncını düzenler

Antioksidan etki

Eklem rahatsızlıklarına iyi gelir

SARIMSAK ÇAYI NASIL TÜKETİLİR?

Sarımsak çayını hazırlamak için 1-2 diş taze sarımsağı kullanabilirsiniz. Kaynar suyun içine ekleyerek demleyebilir ve ardından süzerek tüketebilirsiniz.

Ancak, sarımsağa alerjisi olanların, hamilelerin ve düşük tansiyon sorunu yaşayanların tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemlidir.

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