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Bilim insanları kanser hücrelerinin %99'unu yok etmenin şaşırtıcı bir yolunu buldu

Kanserle mücadelede umut veren bir gelişme yaşandı! Rice Üniversitesi ve ortakları, aminosiyanin molekülleri ile kanser hücrelerini hedefleyen yeni bir yöntem geliştirdi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 23:16 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 23:17
Bilim insanları kanser hücrelerinin %99’unu yok etmenin şaşırtıcı bir yolunu buldu

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    Bilim insanları kanser tedavisinde devrim yaratacak bir yöntem geliştirdi. Rice Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi ve Texas Üniversitesi'nden uzmanlar, aminosiyanin moleküllerini yakın kızılötesi ışıkla aktive ederek kanser hücrelerinin %99'unu yok etmeyi başardı. Laboratuvarda ve hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, bu yenilikçi yaklaşımın umut verici sonuçlarını gözler önüne seriyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    BİLİM İNSANLARINDAN KANSER HÜCRELERİNİ YOK ETMEDE BÜYÜK ATILIM: %99 BAŞARI!

    Rice Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi ve Texas Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, kanser tedavisinde çığır açan bir yöntem geliştirdi. Aminosiyanin moleküllerini aktive etmek için yakın kızılötesi ışık kullanan bu yenilikçi tedavi, kanser hücrelerinin %99'una kadarını yok etme potansiyeli taşıyor. Hem laboratuvarda yetiştirilen hücrelerde hem de melanom tümörlü farelerde yapılan deneylerde elde edilen başarılar, bu yöntemin gelecekte kanser tedavisi için umut vadettiğini gösteriyor.

    KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

    Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını etkileyen ölümcül bir hastalık. 2022 yılında yaklaşık 9,7 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak, yeni tedavi yöntemleri ve teknolojik gelişmelerle bu karanlık tablo değişmeye başlıyor. Son olarak, bilim insanlarının yakın kızılötesi ışıkla aminosiyanin moleküllerini hedeflemesi, kanserle mücadelede yepyeni bir kapı araladı.

    NASIL ÇALIŞIYOR?

    2023 yılında Nature Chemistry dergisinde yayımlanan bir çalışmada, aminosiyanin moleküllerinin yakın kızılötesi ışıkla uyarıldığında senkronize titreşimlerle kanser hücrelerinin zarlarını parçaladığı keşfedildi. Bu moleküller, daha önce biyolojik görüntüleme ve kanser tespitinde kullanılmıştı. Ancak yeni araştırma, düşük dozların ötesinde, kanser hücrelerini mekanik olarak yok etme potansiyelini ortaya koydu.

    Rice Üniversitesi'nden kimyager James Tour, bu molekülleri "moleküler matkaplar" olarak tanımladı ve şöyle dedi:
    "Eski yöntemlerden milyon kat daha hızlı hareket eden bu makineler, yakın kızılötesi ışıkla etkinleştiriliyor ve görünür ışık kullanımını geride bırakıyor."

    Yakın kızılötesi ışığın özelliği, vücudun daha derin bölgelerine ulaşarak cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kemiklerdeki ve organlardaki kanserli dokulara ulaşabilmesi.

    DENEYLERDE ELDE EDİLEN ÇARPICI SONUÇLAR

    Bilim insanları, laboratuvar ortamında kanser hücreleri üzerinde yaptıkları deneylerde %99 oranında başarı sağladı. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda ise tedavi edilen tümörlerin yarısından fazlasında kanserli hücreler tamamen yok edildi. Bu başarı, tedavi yönteminin insanlar üzerindeki uygulanabilirliğini de işaret ediyor.

    Rice Üniversitesi'nden Ciceron Ayala-Orozco, çalışmayı şu sözlerle özetledi:
    "Bu, moleküler ölçekte mekanik kuvvetleri kullanarak kanser tedavi etmenin yeni bir yolu. Kanser hücrelerinin zarını hedef alarak benzersiz bir sonuç elde ediyoruz."

    GELECEK VAAT EDEN BİR TEDAVİ

    Bu yenilikçi yöntemin insanlar üzerinde uygulanabilir hale gelmesi, daha fazla araştırmayı ve klinik çalışmayı gerektiriyor. Ancak elde edilen sonuçlar, kanserle mücadelede devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.

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