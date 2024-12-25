Bilim insanları kanser hücrelerinin %99’unu yok etmenin şaşırtıcı bir yolunu buldu

Bilim insanları kanser tedavisinde devrim yaratacak bir yöntem geliştirdi. Rice Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi ve Texas Üniversitesi'nden uzmanlar, aminosiyanin moleküllerini yakın kızılötesi ışıkla aktive ederek kanser hücrelerinin %99'unu yok etmeyi başardı. Laboratuvarda ve hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, bu yenilikçi yaklaşımın umut verici sonuçlarını gözler önüne seriyor.

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BİLİM İNSANLARINDAN KANSER HÜCRELERİNİ YOK ETMEDE BÜYÜK ATILIM: %99 BAŞARI!

Rice Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi ve Texas Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, kanser tedavisinde çığır açan bir yöntem geliştirdi. Aminosiyanin moleküllerini aktive etmek için yakın kızılötesi ışık kullanan bu yenilikçi tedavi, kanser hücrelerinin %99'una kadarını yok etme potansiyeli taşıyor. Hem laboratuvarda yetiştirilen hücrelerde hem de melanom tümörlü farelerde yapılan deneylerde elde edilen başarılar, bu yöntemin gelecekte kanser tedavisi için umut vadettiğini gösteriyor.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını etkileyen ölümcül bir hastalık. 2022 yılında yaklaşık 9,7 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak, yeni tedavi yöntemleri ve teknolojik gelişmelerle bu karanlık tablo değişmeye başlıyor. Son olarak, bilim insanlarının yakın kızılötesi ışıkla aminosiyanin moleküllerini hedeflemesi, kanserle mücadelede yepyeni bir kapı araladı.