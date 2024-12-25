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Göbek yağlarını eritmenin en iyi 3 yolu: Uzmanından altın tavsiyeler

Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, aralıklı oruç yöntemiyle göbek yağlarından kurtulmanın bilimsel olarak desteklenen yollarını açıkladı. Harvard mezunu uzman, sağlıklı kilo kaybını destekleyen 12:12 oruç programı, yağ yakımına yardımcı içecekler ve yüksek proteinli, lif açısından zengin bir diyet öneriyor. İşte Dr. Sethi’nin önerdiği üç etkili strateji...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 21:35 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 21:35
Göbek yağlarını eritmenin en iyi 3 yolu: Uzmanından altın tavsiyeler

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    Göbek yağlarını eritmekte zorlanıyor musunuz? Harvard Üniversitesi mezunu ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, aralıklı oruçla kilo vermek isteyenlere yönelik üç önemli ipucunu paylaştı. Bilimsel temellere dayanan bu öneriler, oruç sürecini daha verimli hale getiriyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    12:12 ORUÇ PROGRAMI

    Dr. Sethi, aralıklı oruca başlamak için 12 saat yeme, 12 saat oruç şeklinde uygulanan 12:12 programını öneriyor. Bu yöntem, gece dinlenmesini iyileştirirken sağlıksız yiyecek seçimlerini de azaltıyor. "En hafif seçenek olan 12:12 programı, geceleri iyi bir uyku sağlar ve ertesi gün sağlıksız beslenme ihtimalinizi düşürür" diyor Dr. Sethi.

    YAĞ YAKIMINI DESTEKLEYEN İÇECEKLER

    Oruç penceresi sırasında tüketilen içecekler, metabolizmayı hızlandırarak yağ kaybını artırabilir. Dr. Sethi, siyah kahve, yeşil çay, siyah çay, su, elma sirkesi, limon suyu ve zencefil çayı gibi içeceklerin bu süreçte faydalı olduğunu belirtiyor. "Oruç sırasında sadece bu içecekleri tüketerek metabolizmanızı destekleyebilirsiniz" diye ekliyor.

    YÜKSEK LİF VE PROTEİN İÇEREN DİYET

    Yeme penceresi sırasında tercih edilen besinler, kilo verme sürecinde büyük önem taşıyor. Dr. Sethi, tok kalmayı sağlayan ve yağ yakımını destekleyen yüksek lifli ve yüksek proteinli bir diyet öneriyor. "Paneer, tofu, nohut, tavuk, balık gibi protein kaynakları ve meyve-sebzeler gibi lif açıs��ndan zengin besinler tüketmek, vücudunuzu dengede tutar" diyor.

    Aralıklı Oruç için Örnek Diyet Listesi (12:12 Programı)

    🌅 08:00

    Kahvaltı

    🍞 2 dilim tam buğday ekmeği

    🥚 1 haşlanmış yumurta veya 2 dilim az yağlı beyaz peynir

    🥗 Domates, salatalık, yeşillikler

    🥄 1 çay kaşığı zeytinyağı ve limonla tatlandırılmış

    🍵 Şekersiz siyah çay veya yeşil çay

    🕛 12:00 – Ara Öğün

    🥜 1 avuç çiğ badem veya ceviz

    🍎 1 adet mevsim meyvesi (ör. elma veya armut)

    🍴 14:00 – Öğle Yemeği

    🍗 1 porsiyon ızgara tavuk, hindi, balık veya tofu

    🥣 1 kase yoğurt

    🥦 Zeytinyağlı sebze yemeği (ör. kabak, karnabahar, brokoli)

    🍚 1 dilim tam buğday ekmeği veya 3 yemek kaşığı bulgur pilavı

    🌇 18:00 – Yeme Penceresi Kapanışı

    Akşam Yemeği:

    🍲 1 kase mercimek veya nohut çorbası

    🥗 Büyük bir salata (bol yeşillikli, zeytinyağı ve limon soslu)

    🍞 1 dilim tam buğday ekmeği

    💧 Oruç Penceresi (20:00 – 08:00)

    Sıvı Tüketimi:

    🚰 Bol su

    ☕ Siyah kahve, yeşil çay, bitki çayları (şekersiz)

    🍋 1 bardak suya karıştırılmış 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

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