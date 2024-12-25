Göbek yağlarını eritmenin en iyi 3 yolu: Uzmanından altın tavsiyeler

Göbek yağlarını eritmekte zorlanıyor musunuz? Harvard Üniversitesi mezunu ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, aralıklı oruç la kilo vermek isteyenlere yönelik üç önemli ipucunu paylaştı. Bilimsel temellere dayanan bu öneriler, oruç sürecini daha verimli hale getiriyor.

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12:12 ORUÇ PROGRAMI

Dr. Sethi, aralıklı oruca başlamak için 12 saat yeme, 12 saat oruç şeklinde uygulanan 12:12 programını öneriyor. Bu yöntem, gece dinlenmesini iyileştirirken sağlıksız yiyecek seçimlerini de azaltıyor. "En hafif seçenek olan 12:12 programı, geceleri iyi bir uyku sağlar ve ertesi gün sağlıksız beslenme ihtimalinizi düşürür" diyor Dr. Sethi.

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