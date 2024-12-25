Göbek yağlarını eritmenin en iyi 3 yolu: Uzmanından altın tavsiyeler

Göbek yağlarını eritmekte zorlanıyor musunuz? Harvard Üniversitesi mezunu ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, aralıklı oruçla kilo vermek isteyenlere yönelik üç önemli ipucunu paylaştı. Bilimsel temellere dayanan bu öneriler, oruç sürecini daha verimli hale getiriyor.
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12:12 ORUÇ PROGRAMI
Dr. Sethi, aralıklı oruca başlamak için 12 saat yeme, 12 saat oruç şeklinde uygulanan 12:12 programını öneriyor. Bu yöntem, gece dinlenmesini iyileştirirken sağlıksız yiyecek seçimlerini de azaltıyor. "En hafif seçenek olan 12:12 programı, geceleri iyi bir uyku sağlar ve ertesi gün sağlıksız beslenme ihtimalinizi düşürür" diyor Dr. Sethi.
YAĞ YAKIMINI DESTEKLEYEN İÇECEKLER
Oruç penceresi sırasında tüketilen içecekler, metabolizmayı hızlandırarak yağ kaybını artırabilir. Dr. Sethi, siyah kahve, yeşil çay, siyah çay, su, elma sirkesi, limon suyu ve zencefil çayı gibi içeceklerin bu süreçte faydalı olduğunu belirtiyor. "Oruç sırasında sadece bu içecekleri tüketerek metabolizmanızı destekleyebilirsiniz" diye ekliyor.
YÜKSEK LİF VE PROTEİN İÇEREN DİYET
Yeme penceresi sırasında tercih edilen besinler, kilo verme sürecinde büyük önem taşıyor. Dr. Sethi, tok kalmayı sağlayan ve yağ yakımını destekleyen yüksek lifli ve yüksek proteinli bir diyet öneriyor. "Paneer, tofu, nohut, tavuk, balık gibi protein kaynakları ve meyve-sebzeler gibi lif açıs��ndan zengin besinler tüketmek, vücudunuzu dengede tutar" diyor.
Aralıklı Oruç için Örnek Diyet Listesi (12:12 Programı)
🌅 08:00
Kahvaltı
🍞 2 dilim tam buğday ekmeği
🥚 1 haşlanmış yumurta veya 2 dilim az yağlı beyaz peynir
🥗 Domates, salatalık, yeşillikler
🥄 1 çay kaşığı zeytinyağı ve limonla tatlandırılmış
🍵 Şekersiz siyah çay veya yeşil çay