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Dermatologlar bazı insanların neden ter koktuğunu açıkladı! O kişiler ise asla kötü kokmuyor

Bazı insanlar neden terlediklerinde kötü kokarken, bazılarının hiç kokmadığını düşündünüz mü? Dermatologlar, bu durumun genetik yapınızla ilgili olabileceğini söylüyor. Özellikle ABCC11 adlı bir genin, vücut kokusunun oluşumunda önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:37 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:37
Dermatologlar bazı insanların neden ter koktuğunu açıkladı! O kişiler ise asla kötü kokmuyor

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    Vücut kokusunun kontrolünüz dışında bir durum olabileceğini biliyor muydunuz? Uzmanlara göre, kötü kokuya yatkınlık genetik bir miras olabilir. ABCC11 genindeki değişiklikler, kimlerin daha fazla ter kokusuna sahip olduğunu belirliyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    NEDEN BAZI İNSANLAR HİÇ KOKMAZ?

    Dermatologlar, kötü vücut kokusunun genetik yapımızla doğrudan ilişkili olabileceğini belirtiyor. Ter bezlerinin işleyişi ve genetik varyasyonlar, kimin daha fazla koku üreteceğini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle ABCC11 genindeki değişiklikler, bu konuda belirleyici bir rol oynuyor.

    Teksaslı dermatolog Heather Kornmehl, TikTok'taki paylaşımlarında, gün içinde ya da egzersiz sonrası oluşan vücut kokusunun genetik bir miras olabileceğini ifade etti. ABCC11 geninin iki farklı çeşidi bulunuyor: GG ve AA. GG genotipine sahip olanlar, ter bezlerinde kokuya neden olan molekülleri daha fazla üretirken, AA genotipine sahip kişiler neredeyse tamamen kokusuz olabiliyor.

    VÜCUT KOKUSU VE GENETİK FARKLILIKLAR

    Avrupa ve Afrika kökenli insanların büyük bir çoğunluğu (yüzde 70-100), GG genotipine sahipken, Asya kökenli, özellikle Çinli ve Koreli bireylerin çoğunluğu (yüzde 70-100), AA genotipine sahip. Bu durum, Asya kökenli insanların neden daha az vücut kokusuna sahip olduğunu açıklıyor.

    Apokrin ter bezleri tarafından üretilen moleküller, ciltteki bakterilerle temas ettiğinde kötü kokulu bileşiklere dönüşüyor. Ancak AA genotipine sahip olanlar, bu molekülleri daha az ürettiği için vücut kokusu oluşumu büyük ölçüde azalıyor.

    DEODORANT KULLANIMI VE KÜLTÜREL NORMLAR

    2013 yılında İngiltere'de yapılan bir araştırma, kötü kokuya neden olan gene sahip bireylerin yalnızca yüzde 5'inin deodorant kullanmadığını, ancak koku üretmeyen bireylerin yüzde 78'inin düzenli olarak deodorant kullandığını ortaya koydu. Bu durum, deodorant kullanımının genellikle sosyal normlarla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

    KOKUYA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

    Dr. Kornmehl, vücut kokusuyla mücadele için koltuk altlarının benzoil peroksit veya antibakteriyel bir temizleyiciyle yıkanmasını öneriyor. Ayrıca, geceleri yatmadan önce klinik etkili ter önleyici ürünlerin kullanılmasının etkili bir çözüm olabileceğini belirtiyor.

    ABCC11 GENİNİN DİĞER ETKİLERİ

    Bu genetik varyasyon sadece vücut kokusunu değil, kulak kiri tipini de etkileyebiliyor. Araştırmalara göre, AA genotipine sahip bireylerin kuru kulak kirine sahip olma olasılığı daha yüksekken, GG genotipine sahip olanlarda kulak kiri daha yapışkan bir yapıya sahip olabiliyor.

    Sonuç olarak, kötü vücut kokusunun genetik yapımızdan kaynaklandığı ve bu durumun değiştirilemez olduğu belirtiliyor. Ancak doğru hijyen uygulamaları ve ürün kullanımı, bu durumla başa çıkmada önemli bir fark yaratabilir.

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