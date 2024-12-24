Dermatologlar bazı insanların neden ter koktuğunu açıkladı! O kişiler ise asla kötü kokmuyor

Vücut kokusunun kontrolünüz dışında bir durum olabileceğini biliyor muydunuz? Uzmanlara göre, kötü kokuya yatkınlık genetik bir miras olabilir. ABCC11 genindeki değişiklikler, kimlerin daha fazla ter kokusu na sahip olduğunu belirliyor.

Teksaslı dermatolog Heather Kornmehl, TikTok'taki paylaşımlarında, gün içinde ya da egzersiz sonrası oluşan vücut kokusunun genetik bir miras olabileceğini ifade etti. ABCC11 geninin iki farklı çeşidi bulunuyor: GG ve AA. GG genotipine sahip olanlar, ter bezlerinde kokuya neden olan molekülleri daha fazla üretirken, AA genotipine sahip kişiler neredeyse tamamen kokusuz olabiliyor.

Dermatologlar, kötü vücut kokusunun genetik yapımızla doğrudan ilişkili olabileceğini belirtiyor. Ter bezlerinin işleyişi ve genetik varyasyonlar, kimin daha fazla koku üreteceğini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle ABCC11 genindeki değişiklikler, bu konuda belirleyici bir rol oynuyor.

VÜCUT KOKUSU VE GENETİK FARKLILIKLAR

Avrupa ve Afrika kökenli insanların büyük bir çoğunluğu (yüzde 70-100), GG genotipine sahipken, Asya kökenli, özellikle Çinli ve Koreli bireylerin çoğunluğu (yüzde 70-100), AA genotipine sahip. Bu durum, Asya kökenli insanların neden daha az vücut kokusuna sahip olduğunu açıklıyor.

Apokrin ter bezleri tarafından üretilen moleküller, ciltteki bakterilerle temas ettiğinde kötü kokulu bileşiklere dönüşüyor. Ancak AA genotipine sahip olanlar, bu molekülleri daha az ürettiği için vücut kokusu oluşumu büyük ölçüde azalıyor.