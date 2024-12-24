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Fındık fasulye kansızlığı önle! Uzman uyardı: Bu besinlerin faydası saymakla bitmiyor

Kansızlık, yorgunluk, halsizlik ve nefes darlığıyla belirti veriyor. Önlem alınmadığında sağlığı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, kansızlıkla ilgili bilinmesi gerekenleri tek tek anlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Fındık fasulye kansızlığı önle! Uzman uyardı: Bu besinlerin faydası saymakla bitmiyor

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    Anemi yani kansızlık, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin seviyesinin azalması sonucu oluşuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya çapında çocukların yüzde 25'inin, kadınların yüzde 40'ının anemi yaşıyor. Aneminin en yaygın belirtilerini yorgunluk ve halsizlik, soluk ten, nefes darlığı, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, üşüme, soğuk el ve ayaklar oluşturuyor.

    5 NEDENİ VARDIR
    İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, kansızlıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor: Aneminin birçok şekli vardır ancak en sık görüleni demir eksikliği anemisidir. Bu genellikle demirden fakir beslenme veya yoğun adet kanamaları sonucu oluşan demir eksikliğinden kaynaklanır. Aynı zamanda vitamin eksiklikleri, kronik bir hastalık ve kan kaybından da kaynaklanabilir. Kadınlarda anemi riskini artıran başlıca faktörler; yoğun adet kanamaları, yetersiz beslenme ve gebelik dönemindeki artan demir ihtiyacıdır. Aneminin nedenleri demir eksikliği, vitamin eksiklikleri, kronik hastalıklar, genetik faktörler ve kan kaybıdır. Hamilelikte anemi tespiti ve tedavisi, gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için oldukça önemlidir.

    BEBEĞİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER
    Hamilelik sırasında düzenli sağlık kontrolleri ve doktor önerilerine uyulması büyük bir önem taşır. Hamilelikte kansızlık annenin oksijen taşıma kapasitesini düşürerek hem kendi sağlığını hem de bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca annenin yorgunluk, halsizlik gibi problemler yaşamasına neden olabilir.

    Kansızlıktan korunmak için karaciğer, et, kümes hayvanları eti, balık, fasulye, fındık, kuru yemiş, hububat ve tahıllar, birçok koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi besinler tüketin. Ayrıca B12 ve folik asit içeren et, balık, yumurta ve süt alın.

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