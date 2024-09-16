Bilim insanları Alzheimer riskini arttıran yeni tehlikeyi buldu! Kimse bilmiyor ama herkes yapıyor

💡 Bazı eyaletlerde ışık kirliliğini azaltmayı amaçlayan yasalar bulunsa da, ABD'nin birçok yerinde gece ışık seviyeleri yüksek kalmaya devam ediyor. Araştırmacılar, ışık kirliliği haritalarını inceledi ve 48 eyalette Alzheimer hastalığı risk faktörlerini ışık yoğunluğuna göre analiz etti. Sonuçlar, özellikle 65 yaş altındaki bireylerde, gece ışık yoğunluğunun Alzheimer hastalığı yaygınlığıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

🔦 Işık kirliliğinin, genç insanlar üzerinde daha büyük bir etkisi olabileceği ve onların gece ışık maruziyetine karşı daha hassas olabileceği düşünülüyor. Dr. Voigt-Zuwala "Belirli genler, erken başlangıçlı Alzheimer'ı etkileyebilir ve aynı genler gece ışığına maruz kalmanın etkilerine karşı artan bir hassasiyete neden olabilir" diye ekledi.

🌙 Sirkadiyen ritim, vücudun doğal uyku-uyanıklık düzenini belirler ve gece ışığa maruz kalmak bu ritmi bozabilir. Bu da iltihaplanmayı artırabilir ve hastalıklara karşı direnci azaltabilir. Araştırmacılar, ev içindeki ışık maruziyetinin Alzheimer üzerindeki etkisini henüz incelemedi.

GECELERİ IŞIĞA MARUZ KALMAYIN 🔧 Dr. Voigt-Zuwala, "Geceleri ışığa maruz kalmayı azaltmak için basit adımlar atılabilir; karartma perdeleri eklemek veya göz maskesiyle uyumak gibi" dedi. Araştırma sonuçları sınırlı bir nüfus grubuyla gerçekleştirildi ve akşam dış mekan ışığı ile Alzheimer hastalığı arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.