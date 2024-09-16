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Bilim insanları Alzheimer riskini arttıran yeni tehlikeyi buldu! Kimse bilmiyor ama herkes yapıyor

Rush Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni bir araştırma, çevresel faktörlerin Alzheimer hastalığı riskini beklenenden daha fazla etkileyebileceğini ortaya koydu. Özellikle 65 yaş altındaki bireylerde, belirli çevresel faktörlerin bu hastalığın yaygınlığı ile yakından ilişkili olabileceği belirtildi. Araştırma, bu faktörlerin Alzheimer gelişiminde önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 23:48 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 23:50
Bilim insanları Alzheimer riskini arttıran yeni tehlikeyi buldu! Kimse bilmiyor ama herkes yapıyor

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Rush Üniversitesi'nin Eylül 2024'te yaptığı çarpıcı bir çalışmaya göre, geceleri çevresel koşullar, Alzheimer hastalığı riskini artıran unsurlar arasında yer alabilir. Özellikle 65 yaş altındaki bireylerde, çevresel koşulların Alzheimer hastalığı görülme sıklığıyla ilişkili olduğu belirtildi. Araştırma sonuçları, çevresel faktörlerin bu hastalık için önemli bir risk faktörü olabileceğini gösteriyor.

🔍 Rush Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, açık havada gece ışığına maruz kalmanın, özellikle 65 yaş altındaki bireylerde Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, ışık kirliliğinin Alzheimer'ın yaygınlığını etkileyebilecek önemli bir çevresel faktör olduğunu vurguluyor. Rush'ın araştırması, akşam saatlerinde dış mekan ışığına maruz kalmanın, 65 yaş altı bireyler için Alzheimer riskini artırabileceğini buldu. Gece ışık kirliliği, ilk kez Alzheimer hastalığıyla bu kadar net bir şekilde ilişkilendirildi.

📈 Araştırma, Rush Üniversitesi Sağlık Sistemi'nde yürütüldü ve Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlandı. Baş araştırmacı Dr. Robin Voigt-Zuwala "ABD'de Alzheimer hastalığının yaygınlığı ile gece ışığa maruz kalma arasında bir ilişki olduğunu gösterdik" dedi.

💡 Bazı eyaletlerde ışık kirliliğini azaltmayı amaçlayan yasalar bulunsa da, ABD'nin birçok yerinde gece ışık seviyeleri yüksek kalmaya devam ediyor. Araştırmacılar, ışık kirliliği haritalarını inceledi ve 48 eyalette Alzheimer hastalığı risk faktörlerini ışık yoğunluğuna göre analiz etti. Sonuçlar, özellikle 65 yaş altındaki bireylerde, gece ışık yoğunluğunun Alzheimer hastalığı yaygınlığıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

🔦 Işık kirliliğinin, genç insanlar üzerinde daha büyük bir etkisi olabileceği ve onların gece ışık maruziyetine karşı daha hassas olabileceği düşünülüyor. Dr. Voigt-Zuwala "Belirli genler, erken başlangıçlı Alzheimer'ı etkileyebilir ve aynı genler gece ışığına maruz kalmanın etkilerine karşı artan bir hassasiyete neden olabilir" diye ekledi.

🌙 Sirkadiyen ritim, vücudun doğal uyku-uyanıklık düzenini belirler ve gece ışığa maruz kalmak bu ritmi bozabilir. Bu da iltihaplanmayı artırabilir ve hastalıklara karşı direnci azaltabilir. Araştırmacılar, ev içindeki ışık maruziyetinin Alzheimer üzerindeki etkisini henüz incelemedi.

GECELERİ IŞIĞA MARUZ KALMAYIN

🔧 Dr. Voigt-Zuwala, "Geceleri ışığa maruz kalmayı azaltmak için basit adımlar atılabilir; karartma perdeleri eklemek veya göz maskesiyle uyumak gibi" dedi. Araştırma sonuçları sınırlı bir nüfus grubuyla gerçekleştirildi ve akşam dış mekan ışığı ile Alzheimer hastalığı arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

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