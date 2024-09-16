Bilim insanları Alzheimer riskini arttıran yeni tehlikeyi buldu! Kimse bilmiyor ama herkes yapıyor

Rush Üniversitesi'nin Eylül 2024'te yaptığı çarpıcı bir çalışmaya göre, geceleri çevresel koşullar, Alzheimer hastalığı riskini artıran unsurlar arasında yer alabilir. Özellikle 65 yaş altındaki bireylerde, çevresel koşulların Alzheimer hastalığı görülme sıklığıyla ilişkili olduğu belirtildi. Araştırma sonuçları, çevresel faktörlerin bu hastalık için önemli bir risk faktörü olabileceğini gösteriyor.
🔍 Rush Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, açık havada gece ışığına maruz kalmanın, özellikle 65 yaş altındaki bireylerde Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, ışık kirliliğinin Alzheimer'ın yaygınlığını etkileyebilecek önemli bir çevresel faktör olduğunu vurguluyor. Rush'ın araştırması, akşam saatlerinde dış mekan ışığına maruz kalmanın, 65 yaş altı bireyler için Alzheimer riskini artırabileceğini buldu. Gece ışık kirliliği, ilk kez Alzheimer hastalığıyla bu kadar net bir şekilde ilişkilendirildi.
📈 Araştırma, Rush Üniversitesi Sağlık Sistemi'nde yürütüldü ve Frontiers in Neuroscience dergisinde yayımlandı. Baş araştırmacı Dr. Robin Voigt-Zuwala "ABD'de Alzheimer hastalığının yaygınlığı ile gece ışığa maruz kalma arasında bir ilişki olduğunu gösterdik" dedi.