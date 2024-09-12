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Göz hastalıkları 40'lı yaşlardan sonra daha sık görülüyor! Miyop, katarakt hakkında bilinmesi gerekenler...

İlerleyen yaş, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Miyoptan katarakta, yakın görme probleminden katarakta kadar pek çok hastalığı beraberinde getiriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Göz hastalıkları 40’lı yaşlardan sonra daha sık görülüyor! Miyop, katarakt hakkında bilinmesi gerekenler...

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İlerleyen yaş, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Miyoptan katarakta, yakın görme probleminden katarakta kadar pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Abdullah Özkaya göz hastalıklarının özellikle 40'lı yaşlardan sonra daha sık görüldüğünü söylüyor.

"Katarakt 50 yaş ve sonrası ortaya çıkarken öncelikle kişinin uzak görmesini, zaman içinde de yakın görmesini kısıtlar hale gelir. Katarakta bağlı görme problemi olan ve 45 yaş üzeri olup hem uzak hem yakın gözlük takmak istemeyen hastalara "akıllı lensler" önerilir" diyor.

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