Meğer Psikologlara göre düşük zekâ belirtisi kabul edilen alışkanlık oymuş

Zayıf dinleme becerileri Hiç sizi dinlemiyormuş gibi görünen biriyle sohbet ettiniz mi? Başlarını sallarlar, ancak konuşma sırası kendilerine geldiğinde, tüm meseleyi kaçırmış gibi görünürler. Psikologlara göre, zayıf dinleme becerileri daha düşük zeka seviyesine işaret edebilir. Etkili dinleme, söylenenleri kavramayı, yorumlamayı ve değerlendirmeyi gerektirir. Bu, çok fazla bilişsel işlem içerir. Yani, birisi rutin olarak bir konuşmayı takip etmekte zorlanıyorsa veya önemli noktaları kaçırıyorsa, bu onun bilişsel yeteneklerinde sınırlamalar olduğunu gösterebilir.

Bu noktayı daha da vurgulamak için şunu düşünün: çalışmalar, iyi dinleyicilerin yalnızca başkalarını anlamada daha iyi olmadıklarını, aynı zamanda problem çözme ve karar vermede de başarılı olduklarını göstermiştir . Bunun nedeni, aktif dinlemenin bilgiyi işleme ve eleştirel düşünme yeteneğimizi geliştirmesidir - zekanın temel yönleri. Özünde, dinlemek sadece kelimeleri duymaktan daha fazlasıdır. Anlamak ve yorumlamakla ilgilidir. Bu yüzden bir dahaki sefere bir sohbette olduğunuzda, gerçekten dinlediğinizden emin olun. Bilişsel yetenekleriniz için bir oyun değiştirici olabilir.

Uyum eksikliği Değişim hayatın bir parçasıdır. İster küçük günlük değişimler ister büyük yaşam değişimleri olsun, uyum sağlama yeteneği hayati önem taşır. Ancak bu uyum sağlama yeteneğinin veya daha doğrusu uyum eksikliğinin zeka seviyenizin göstergesi olabileceğini biliyor muydunuz? Psikologlar genellikle yüksek zeka seviyesini yeni durumlara ve ortamlara uyum sağlama yeteneğiyle ilişkilendirir. Bunun nedeni, değişime uyum sağlamanın problem çözme becerileri, yaratıcılık ve ayaklarınızın üzerinde düşünme yeteneği gerektirmesidir - hepsi zekanın ayırt edici özellikleridir. Öte yandan, eğer bir kişi değişimle mücadele ediyorsa veya faydalı olmasa bile bilindik rutinlere ve kalıplara katı bir şekilde bağlı kalıyorsa, bu daha düşük bir zeka seviyesine işaret edebilir.

Kendini geliştirmeyi ihmal etmek Kişisel gelişim ve kendini geliştirme hayat boyu süren yolculuklardır. Öğrenmeye, değişmeye ve en önemlisi zayıflıklarımızı kabul etmeye istekli olmayı gerektirir. Ancak, hayatın bu yönünü ihmal eden insanlar da var. Gelişme veya iyileşme arzusu olmadan, mevcut durumlarından memnun kalıyorlar. Kendini geliştirmeye karşı bu ilgisizlik, daha düşük bir zeka seviyesinin göstergesi olabilir. Neden? Çünkü büyüme ve kendini geliştirme isteği, öz farkındalığı, eleştirel düşünmeyi ve yeni zorluklarla başa çıkma yeteneğini içerir; bunların hepsi daha yüksek bir entelektüel kapasitenin göstergeleridir. Hayat, büyüme ve öğrenmenin güzel bir yolculuğudur. Her gün bize kendimizin daha iyi versiyonları olma fırsatları sunar. Bu yüzden bu fırsatlardan kaçınmayın.