Koronavirüs kabusu yeniden hortluyor! Yeni varyantın adı: XEC! Son varyantlara göre daha hızlı bulaşıyor

Eric Topol, Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Ve bunun gerçekten tutunup bir dalgaya dönüşmesi birkaç ayı bulacak XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor. Bu bir sonraki varyant gibi görünüyor. Ancak geniş çapta yayılmasına aylar var." diyor.

BELİRTİLER NELER? Semptomların soğuk algınlığı veya grip benzeri olduğu düşünülüyor: Hastalarda yüksek ateş, vücutta ağrı, yorgunluk, öksürük veya boğaz ağrısı görülüyor. Çoğu insan Covid'den birkaç hafta sonra kendini daha iyi hissediyor ancak tamamen iyileşmesi daha uzun sürebiliyor.

TÜRKİYE'NİN KOVİD GEÇMİŞİ

Dünya genelinde ortaya çıkan Kovid 19 Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de görülmüştü. Ülkedeki ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020 tarihinde koronavirüsün tüm Türkiye'ye yayıldığını açıklamış, 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla da enfekte olmuş toplam hasta sayısının 17 milyon 232 bin olduğu ölen hasta sayısı ise 102 bin olarak bildirilmişti.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Yeni varyant haberinin gelmesinin ardından koronavirüsten korunma yollarını yeniden hatırlayalım. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde: Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya/önlemeye yönelik öneriler, COVID-19 için de geçerlidir.

- Kişiler arası sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.

- Kapalı mekanlarda ve sosyal mesafenin korunamadığı açık alanlarda mutlaka maske ile durulmalı, maske nemlendikçe değiştirilmeli ve maskenin dış yüzeyine dokunulmamalıdır.



- El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.

- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

- Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır.

- Özellikle hasta insanlarla veya bu insanların çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller yıkanmalıdır.

-Öksürme ve hapşırma sırasında maske çıkarılmamalı ve sonrasında maske uygun el hijyeni sağlanarak değiştirilmelidir.