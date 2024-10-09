Bilim insanları açıkladı: İşte unutkanlığı bitirecek keşif

Bilim insanları, insan beyninde minik atık temizleme kanallarından oluşan 'glimfatik sistem' adını verdikleri bir ağ bulduklarını açıkladı. İnsan beyninin içinde yapılan araştırmaların, Alzheimer, demans gibi unutkanlığa neden olan atıkların beyinden nasıl temizlendiğini açıklamada yardımcı olacağı öngörülüyor.

Beynin uyku sırasında aktif olmasının nedenlerinden biri derin bir temizlik yapmasından dolayı olduğunu söyleyen uzmanlar, gece uykusunu kaybeden insanların gün içinde zihin bulanıklığı yaşamasına neden olurken kronik uyku eksikliğinin bunama için büyük bir risk faktörü oluşturduğunu vurguluyor.