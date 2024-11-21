Berberlerden kritik uyarı: Gençlerde saçkıran ve kurt yapan saç kesimi açıklandı

Son dönemde genç erkekler arasında yaygınlaşan saçkıran vakaları, hijyen standartlarının yetersiz olduğu berber salonlarını tartışmaya açtı. 2024 yılında British Medical Journal'da yayımlanan bir çalışmaya göre, düşük maliyetli salonların çoğu, hijyen uygulamaları açısından ciddi eksiklikler barındırıyor. Uzmanlar, enfeksiyonun hızla önlenmesi için acil tedbir çağrısında bulunuyor.
Fotoğraflar: AA
Son dönemde genç erkeklerde saçkıran hastalığı vakalarının ciddi bir artış göstermesi, berberler ve sağlık uzmanları arasında endişe yaratıyor. Özellikle uygun fiyatlı hizmet sunan berber salonlarının hijyen standartlarını karşılayamaması nedeniyle, bu bulaşıcı mantar enfeksiyonunun yaygınlaştığı düşünülüyor.
SAÇKIRAN NEDİR VE NASIL BULAŞIR?
Saçkıran, kafa derisinde kaşıntılı, halka şeklinde lezyonlara yol açan bir mantar enfeksiyonudur. Trichophyton mentagrophytes gibi mantar türlerinin neden olduğu bu hastalık, deri teması veya tarak, havlu, şapka gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla bulaşabilir. Sağlık uzmanı Dr. James O'Donovan, enfeksiyonun dayanıklı yapısı nedeniyle mantarların, yastık kılıfı veya saç fırçası gibi yüzeylerde uzun süre yaşayabildiğini belirtiyor. Özellikle enfekte çocukların okulda temas ettiği diğer bireylerin bilgilendirilmesi ve tedaviye dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor.