Berberlerden kritik uyarı: Gençlerde saçkıran ve kurt yapan saç kesimi açıklandı

Dorset'in Poole kentindeki bir berberlik akademisinin yöneticisi olan Mike Taylor , son aylarda vakalarda ciddi bir artış olduğunu dile getirdi. Özellikle popüler olan kısa yan kesim ve uzun üst modellerinin hijyenik olmayan ekipmanlarla yapılmasının risk teşkil ettiğini belirtti. Taylor "Bu kesimler için kullanılan folyo makineleri iyice temizlenmediğinde, enfeksiyon yayılma riski artıyor" dedi.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Saç ve Berberlik Konseyi'nden Gareth Penn, kuaförlük ve berberlik mesleği için zorunlu kayıt sistemi getirilmesini öneriyor. Şu anda gönüllü olan kayıt sisteminin, meslekte yeterlilik ve hijyen standartlarını artırabileceğini savunuyor.

NHS tarafından önerilen saçkıran tedavileri arasında antifungal ilaçlar, kremler ve jeller yer alıyor. Ancak bazı durumlarda oral ilaçlar da kullanılabiliyor. NHS'e göre mantar enfeksiyonunun belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Kaşıntılı, pullu halka şeklinde lezyonlar.

Kabarık halkalar veya düz, kaşıntılı deri alanları.

Farklı cilt tonlarında kızarıklık veya kahverengi lekeler.