SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Berberlerden kritik uyarı: Gençlerde saçkıran ve kurt yapan saç kesimi açıklandı

Ucuz berber salonlarında yeterli hijyen önlemlerinin alınmaması, genç erkeklerde saçkıran vakalarının hızla artmasına neden oluyor. Hijyen standartlarına dikkat edilmeden kullanılan ekipmanlar, bu bulaşıcı mantar enfeksiyonunun yayılmasını kolaylaştırıyor. Berberler, hastalığın yaygınlaşmasının önüne geçilmesi için sektördeki denetimlerin artırılması gerektiğini belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:11 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:14
Berberlerden kritik uyarı: Gençlerde saçkıran ve kurt yapan saç kesimi açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dönemde genç erkekler arasında yaygınlaşan saçkıran vakaları, hijyen standartlarının yetersiz olduğu berber salonlarını tartışmaya açtı. 2024 yılında British Medical Journal'da yayımlanan bir çalışmaya göre, düşük maliyetli salonların çoğu, hijyen uygulamaları açısından ciddi eksiklikler barındırıyor. Uzmanlar, enfeksiyonun hızla önlenmesi için acil tedbir çağrısında bulunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Son dönemde genç erkeklerde saçkıran hastalığı vakalarının ciddi bir artış göstermesi, berberler ve sağlık uzmanları arasında endişe yaratıyor. Özellikle uygun fiyatlı hizmet sunan berber salonlarının hijyen standartlarını karşılayamaması nedeniyle, bu bulaşıcı mantar enfeksiyonunun yaygınlaştığı düşünülüyor.

SAÇKIRAN NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Saçkıran, kafa derisinde kaşıntılı, halka şeklinde lezyonlara yol açan bir mantar enfeksiyonudur. Trichophyton mentagrophytes gibi mantar türlerinin neden olduğu bu hastalık, deri teması veya tarak, havlu, şapka gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla bulaşabilir. Sağlık uzmanı Dr. James O'Donovan, enfeksiyonun dayanıklı yapısı nedeniyle mantarların, yastık kılıfı veya saç fırçası gibi yüzeylerde uzun süre yaşayabildiğini belirtiyor. Özellikle enfekte çocukların okulda temas ettiği diğer bireylerin bilgilendirilmesi ve tedaviye dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor.

800800

HİJYEN EKSİKLİĞİ VE ARTAN VAKALAR

Dorset'in Poole kentindeki bir berberlik akademisinin yöneticisi olan Mike Taylor, son aylarda vakalarda ciddi bir artış olduğunu dile getirdi. Özellikle popüler olan kısa yan kesim ve uzun üst modellerinin hijyenik olmayan ekipmanlarla yapılmasının risk teşkil ettiğini belirtti. Taylor "Bu kesimler için kullanılan folyo makineleri iyice temizlenmediğinde, enfeksiyon yayılma riski artıyor" dedi.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Saç ve Berberlik Konseyi'nden Gareth Penn, kuaförlük ve berberlik mesleği için zorunlu kayıt sistemi getirilmesini öneriyor. Şu anda gönüllü olan kayıt sisteminin, meslekte yeterlilik ve hijyen standartlarını artırabileceğini savunuyor.

NHS tarafından önerilen saçkıran tedavileri arasında antifungal ilaçlar, kremler ve jeller yer alıyor. Ancak bazı durumlarda oral ilaçlar da kullanılabiliyor. NHS'e göre mantar enfeksiyonunun belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Kaşıntılı, pullu halka şeklinde lezyonlar.

Kabarık halkalar veya düz, kaşıntılı deri alanları.

Farklı cilt tonlarında kızarıklık veya kahverengi lekeler.

Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayınCanan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın
Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
UCM’den Netanyahu’ya şok! Savaş suçu var dedi yakalama kararı çıkardı | 124 ülkede kesin hüküm
İstanbul’da kuvvetli yağış! Meteoroloji üst üste uyarmıştı! Trafik felç yollar sel! Lodos ne kadar sürecek?
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
Rezan Epözdemir’in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık
ÖZEL | Okan Buruk’tan o transfere veto!
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze! Şubat 2022’den bu yana bir ilk
MSB’den korsan yeminli teğmen açıklaması: Suç kılıç çatmak Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil...
Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş’e Üsküdar Belediyesi’nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?
Modi’nin Rockefeller’ı ABD’yi karıştırdı! Enerji imparatoru Guatam Adani’den 250 milyonluk rüşvet skandalı
ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer şoku! 2 katını istediler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan 2025 uyarısı: Dünyada zorluklar barındıracak
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA