Başıboş köpeklerdeki tehlike: Kist hidatik! Bir yıl yaşıyor, insanlara bulaşıyor, akciğer ve karaciğere yapışıyor! Kist hidatik nedir?

Başıboş köpek sorunu Türkiye'de çok can yaktı. Çocukların sokaklarda rahatça oynayamamasına, yetişkinlerin ise huzurla işlerine gidemeyecek hale gelmesine neden olan bu sorun giderek büyüdü.

Bununla birlikte başıboş sokak köpeklerinin insanlara yaydığı hastalıklar ise felaketlere yol açabiliyor.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEKİ TEHLİKE: KİST HİDATİK

Köpeklerden insanlara bulaşan "kist hidatik" hastalığı, karaciğer ve akciğer başta olmak üzere hayati organlara yerleşerek ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Köpeklere kontrolsüz üreme ve sağlık taramalarının yapılmaması da tehlikeyi büyütüyor.

Veteriner Hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, köpek dışkılarının çocukların oyun alanlarından yaşam alanlarına kadar geniş bir çevrede ciddi sağlık risklerine yol açtığını söyledi. Türkiye'de bu hastalığın dünya ortalamasının üzerinde yaygın olduğunu ifade eden Sabuncuoğlu, parazitin kaynağı olan köpek dışkılarının bir yıldan uzun süre toprakta canlı kalabildiğini ve sebze, meyve ya da kirli su yoluyla bulaşabildiğini söyledi.