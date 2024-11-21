Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın

KARATAY'DAN YEŞİL KALIP SABUN TAVSİYESİ

Karatay, cilt sağlığıyla ilgili de önemli bilgiler paylaşıyor. Kendisinin enerjik ve sağlıklı cildinin sırrı olarak yeşil kalıp sabunu öneriyor. Yıllardır kullandığı bu sabun onun için bir bakım rutini haline gelmiş.

Karatay'ın Amerika'da yaşayan bir arkadaşına kanser tedavisi gören kız kardeşi için önerdiği yeşil kalıp sabun tedavi sürecinde büyük fayda sağlamış. Bu sabun kimyasal içeriklerden uzak doğal bir çözüm olarak popüler hale gelmiş. Ardından Karatay'ın çevresinde birçok kişi tarafından tercih edilmeye başlanmıştır.