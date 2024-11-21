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Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın

Canan Karatay, temizlik ürünlerinin çocukların beyin gelişimine zarar verebileceğini ve doğal alternatiflere yönelmenin önemini vurguluyor. Ev temizliğinde bazı ürünlere şiddetle karşı çıkan Karatay, özellikle anneleri bu konuda hassas olmaları gerektiği noktasında uyarıyor. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:36 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:52
Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın

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Canan Karatay, kadınları temizlik ürünleri konusunda özellikle uyarıyor. Çamaşır suyunun çocukların beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirten Karatay, evde kullanılan temizlik ürünlerinin ve oda parfümlerinin kokusuna aldanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bu kimyasalların beyin fonksiyonlarını yavaşlattığını ifade eden Karatay, annelere doğal temizlik ürünlerine yönelmelerini öneriyor. Ayrıca çocukların gelişimi için doğal, sağlıklı beslenmenin ve dışarıda oyun oynamanın büyük önem taşıdığını paylaşıyor. İşte konuya ilişkin önemli detaylar...

Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın

EVDE AŞIRI KULLANIMI BEYİN GELİŞİMİNİ ALTÜST EDİYOR

Karatay, çocukların hafızasını geliştirmek için beslenme kadar yaşam tarzının da önemli olduğunu belirtiyor. Eğer evde aşırı temizlik ürünleri kullanılıyorsa çocukların beyin gelişimi olumsuz etkilenebilir. Beslenme açısından ise çocukların sevdiği besinlerin tüketilmesi gerektiğini onları zorlamanın fayda sağlamayacağını ifade ediyor. Çocukların beyin gelişimi için doğal gıdalara ağırlık vererek yumurta, iyot, D vitamini ve balık yağı gibi besinlerin önemli olduğunu vurguluyor.

Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın

ÇOCUKLAR DOĞADA AKTİF OLMALI

Bunun yanı sıra Karatay, çocukların gelişimi için oyun oynamanın önemine de değiniyor. Sokakta oynamanın, doğada aktif olmanın, çamura batmanın, dağlara tırmanmanın çocukların beyin gelişimi için çok faydalı olduğunu söylüyor. Ayrıca çocukların kapalı alanlarda AVM'lerde vakit geçirmek yerine dışarıda özgürce oyun oynayarak gelişimlerini desteklemeleri gerektiğini ifade ediyor.

Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın

KARATAY'DAN YEŞİL KALIP SABUN TAVSİYESİ

Karatay, cilt sağlığıyla ilgili de önemli bilgiler paylaşıyor. Kendisinin enerjik ve sağlıklı cildinin sırrı olarak yeşil kalıp sabunu öneriyor. Yıllardır kullandığı bu sabun onun için bir bakım rutini haline gelmiş.

Karatay'ın Amerika'da yaşayan bir arkadaşına kanser tedavisi gören kız kardeşi için önerdiği yeşil kalıp sabun tedavi sürecinde büyük fayda sağlamış. Bu sabun kimyasal içeriklerden uzak doğal bir çözüm olarak popüler hale gelmiş. Ardından Karatay'ın çevresinde birçok kişi tarafından tercih edilmeye başlanmıştır.

Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın

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