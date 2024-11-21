Canan Karatay uyardı: Çocuklarda beyni yavaşlatıyor! Evinize sakın sokmayın

Canan Karatay, kadınları temizlik ürünleri konusunda özellikle uyarıyor. Çamaşır suyunun çocukların beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirten Karatay, evde kullanılan temizlik ürünlerinin ve oda parfümlerinin kokusuna aldanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bu kimyasalların beyin fonksiyonlarını yavaşlattığını ifade eden Karatay, annelere doğal temizlik ürünlerine yönelmelerini öneriyor. Ayrıca çocukların gelişimi için doğal, sağlıklı beslenmenin ve dışarıda oyun oynamanın büyük önem taşıdığını paylaşıyor. İşte konuya ilişkin önemli detaylar...