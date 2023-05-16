Bel ağrısıyla birlikte bacakta hissedilen güçsüzlüğün sebebi bel fıtığı olabilir!

İnsanların büyük bir kısmı, hayatlarının bir döneminde bel ağrısından yakınıyor. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Umut Doğu Aktürk, belde ağrıyla birlikte bacakta hissedilen güçsüzlüğün bel fıtığından kaynaklanabileceğini söylüyor.
MUTLAKA KİLO VERMELİ
"Aşırı kilo, orta ve ileri yaş ile zayıf bel kasları gibi nedenler bel fıtığı oluşumu riskini artırır" diyor. Bel fıtığı tedavisindeki ana amacın hastanın ağrısının giderilmesi olduğuna dikkat çekerek "Tedavide öncelikle ağrı kesici, kas gevşetici ilaç tedavisi ve yatak istirahati verilir. Hasta eğer kiloluysa kilo vermesi önerilir. Hasta kesinlikle ağır kaldırmamalıdır. Eğer bacakta veya ayakta güç ve his kaybı oluşursa ya da ilaç tedavisi ve fizik tedavi hastanın şikayetini gidermemişse cerrahi yöntemler uygulanır" bilgisini veriyor.
KIRMIZI MUCİZESİ
Sofraların vazgeçilmezi domates, demir, kalsiyum, A, B, C, K vitamini ile fosfor içeriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
-Kalp hastalıklarına karşı korur. Felç riskini azaltır.
-İçerdiği C vitamini ve likopen ile kanserden korur.
-Böbrek ve safra taşlarının düşürülmesini sağlar.
-Bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı giderir.
-Tansiyonu dengeler.
-Cildi korur. Sivilceleri tedavi eder.
-Göz sağlığı destekler.
-Saçlara ışıltı verir. Dökülmeyi durdurur.
KEMİKLERE SOĞAN
Antibakteriyel etkisiyle soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bakterileri öldürür. Karaciğer yağlanması riskini azaltır. Kemikleri güçlendiren soğan, tiroitlerin çalışmasını düzenler.
ACUR BEYNİ KORUR
İdrar yollarını temizleyen acur, böbreğin çalışmasını düzenler. Yüksek tansiyon riskini azaltır. Beyni güçlendirir ve unutkanlığı önler. Bağışıklığı destekler.
ENGİNARLA SAĞLIKLI KAL
Kalp kasını güçlendiren enginar, kansızlığı bitirir. Vücudu toksinlerden temizler. Kolesterolü düşürür. Şeker hastalığını kontrol eder.
DOKTOR YABAN MERSİNİ
Antioksidan deposu yaban mersini, metabolizmayı hızlandırır. Göz sağlığını korur, kataraktı engeller. Kemik sağlığını korur. Kolesterolü dengeler.