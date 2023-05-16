Bel ağrısıyla birlikte bacakta hissedilen güçsüzlüğün sebebi bel fıtığı olabilir!

İnsanların büyük bir kısmı, hayatlarının bir döneminde bel ağrısından yakınıyor. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Umut Doğu Aktürk, belde ağrıyla birlikte bacakta hissedilen güçsüzlüğün bel fıtığından kaynaklanabileceğini söylüyor.





MUTLAKA KİLO VERMELİ

"Aşırı kilo, orta ve ileri yaş ile zayıf bel kasları gibi nedenler bel fıtığı oluşumu riskini artırır" diyor. Bel fıtığı tedavisindeki ana amacın hastanın ağrısının giderilmesi olduğuna dikkat çekerek "Tedavide öncelikle ağrı kesici, kas gevşetici ilaç tedavisi ve yatak istirahati verilir. Hasta eğer kiloluysa kilo vermesi önerilir. Hasta kesinlikle ağır kaldırmamalıdır. Eğer bacakta veya ayakta güç ve his kaybı oluşursa ya da ilaç tedavisi ve fizik tedavi hastanın şikayetini gidermemişse cerrahi yöntemler uygulanır" bilgisini veriyor.