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Baş belası migren! Uzman uyardı: "Lodos ve soğuk havalar tetikler"

Migren, tekrarlayan baş ağrılarıyla ortaya çıkıyor. Türkiye’de her 6 kişiden 1’i migren hastalığına yakalanıyor. Prof. Dr. Gülşen Kocaman, “Migren kadınlarda, erkeklere göre 3 kat daha sık görülmektedir. Ortalama 5 kadından biri, 16 erkekten biri ve 11 çocuktan biri migren hastasıdır” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Baş belası migren! Uzman uyardı: Lodos ve soğuk havalar tetikler

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    Migren, genellikle şiddetli, zonklayıcı, bulantı-kusma ve/veya ışıktan ve sesten rahatsızlığın eşlik ettiği, genellikle başın bir bölgesinde yoğunlaşan bir baş ağrısı olarak tanımlanıyor. Hastanın yaşam kalitesini bozuyor. Aile, iş, sosyal hayatı derinden etkiliyor. Yaşamın her alanındaki performansı düşürüyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülşen Kocaman, dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor:

    50 YAŞINA KADAR GÖRÜLÜR
    Dünyada yaklaşık 1 milyar, ülkemizde de yaklaşık 13.1 milyon kişinin migren hastası olduğunun tahmin ediliyor. Ülkemizin 85 milyonluk nüfusu olduğu göz önüne alınırsa, her 6 kişiden birinin migren hastası olduğu görülmektedir. Kadınlarda, erkeklere göre 3 kat daha sık görülmektedir. Ortalama 5 kadından biri, 16 erkekten biri ve 11 çocuktan biri migren hastasıdır. Migren dünyada en sık maluliyete neden olan hastalıklardandır. 50 yaşına kadar erken çocukluk dâhil her yaş döneminde görülebilir. 50 yaşından sonra başlaması nadirdir.

    SADECE YÜZDE 40'I TANI ALIYOR
    Bu kadar yaygın olmasına karşın doğru tanı alan ve doğru yönetilen hasta oranı azdır. Migren, insan beyninde sinir hücreleri, atardamarlar, beyin zarları ve hedef dokularda bazı kimyasal değişimlerin olduğu, genetik potansiyeli olan çok yönlü bir hastalıktır. Kesin nedeni, nasıl ve hangi beyin bölgesinden başladığı tam aydınlatılamamıştır. Birinci derece akrabalarında migren öyküsü bulunan bireylerde bu hastalığın görülme olasılığı çok daha yüksektir.

    LODOS VE SOĞUK HAVA TETİKLER

    Stres, yorgunluk, uyku düzensizliği (az uyku-çok uyku), açlık, yetersiz sıvı alımı, hormon dalgalanmaları, rüzgâr (özellikle lodos), parlak ışık, soğuk hava, yüksek rakım, hava kirliliği, sigara, bazı keskin kokular, bazı gıdalar (fermente besinler, küflü peynir, kurutulmuş besinler, narenciye, balık, çikolata, kuruyemişler, nitrat içeren besinler, işlenmiş besinler, alkolik fermente içecekler, kafeinli içecekler, enerji içecekleri) migreni tetikleyen başlıca faktörlerdir. Tedavide 3 temel yaklaşım vardır. Atak tedavisi, migren atağını kısa sürede durdurmak için ağrı sırasında alınan ağrı kesici ilaçlardır. Önleyici tedavi, ataklar sık olduğunda (en az her hafta olan ağrılar varsa) sıklığını azaltmak için düzenli olarak kullanılan ağrı engelleyici ilaçlardır. Yaşam tarzı değişiklikleri, stres yönetimi, düzenli uyku ve yeme alışkanlıkları, sağlıklı diyet ve tetikleyicilerden kaçınmak migreni kontrol altına almada diğer etkili yöntemlerdir.

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