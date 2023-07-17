Baş ağrısının nedenlerini Prof. Dr. Köksal Yuca açıkladı

Prof. Dr. Köksal Yuca, baş ağrısının farklı sebeplerden kaynaklanabileceğini ve çeşitli türleri olduğunu belirtiyor:

"Baş ağrısı, başın herhangi bir noktasında başlayabilir ve kafa derisi ile yüz bölgesini de içine alabilir. Baş ağrılarının birkaç saat sürebileceği gibi birkaç hafta boyunca da devam edebilir. Baş ağrıları tiplerine göre farklı gruplara ayrılır. Migren, gerilim tipi, küme gibi çeşitli baş ağrısı türleri vardı. Baş ağrılarının nedenleri de farklılık gösterebilir."

Prof. Dr. Yuca, migren tipi baş ağrısının nedenlerinin henüz tam olarak aydınlatılamamış olsa da genetik ve çevresel faktörlerin bu konuda önemli bir rol oynadığını vurguluyor ve migrenin beyin damarlarının tetikleyiciler sonucu genişleyip daralmasıyla ortaya çıkan bir baş ağrısı olduğunu ifade ediyor. Migren sırasında serotonin düzeyindeki değişikliklerin ve trigeminal sinirdeki nöropeptid salınımının etkili olduğunu vurguluyor. Stres, açlık, uykusuzluk, bazı besinler ve hormonal değişiklikler gibi faktörlerin migreni tetikleyebileceğini söylüyor.

Gerilim tipi baş ağrısını ele alan Prof. Dr. Köksal Yuca, bu tür baş ağrısının boyun, kafa derisi ve çene kaslarının gerilmesiyle ortaya çıktığını belirtiyor. Başın arka tarafında başlayıp öne doğru yayılan bir ağrı şeklinde kendini gösteren gerilim tipi baş ağrısının stres, anksiyete, depresyon veya kas geriliminin neden olabileceğini ifade ediyor. Uzun süre boyunca başın sabit bir şekilde tutulduğu durumlar, aşırı efor sarfetme, kötü uyku pozisyonu, uykusuzluk, diş gıcırdatma gibi etkenlerin de gerilim tipi baş ağrısına yol açabileceğini açıklıyor.

Küme baş ağrısı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Köksal Yuca, bu türün aniden başlayıp gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetli olabileceğini belirtiyor. Küme baş ağrısının parlak ışıklar, yüksek irtifa, sıcaklık ve fiziksel yorgunluk gibi tetikleyicilere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Bu türün diğer baş ağrısı tiplerine göre daha az görüldüğünü söylüyor.

Prof. Dr. Köksal Yuca, ikincil baş ağrılarına da değiniyor. Baş ağrısının başka bir hastalığın belirtisi olması durumunda ikincil baş ağrısı olarak adlandırıldığını söylüyor. Baş ağrısına neden olan hastalıkları beyin damar hastalıkları, sinüzit, beyin enfeksiyonları, beyin tümörleri gibi çeşitli başlıklar altında sıralıyor. Özellikle şiddetli, sık tekrarlayan ve diğer şikayetlerle birlikte görülen baş ağrılarının altında ciddi bir rahatsızlık yatabileceğine dikkat çekiyor ve bu durumda bir doktora başvurmanın önemini vurguluyor.

Günlük kronik baş ağrılarını da ele alan Prof. Dr. Köksal Yuca, bu türün birincil baş ağrısı grubuna dahil olduğunu ve herhangi bir hastalığa bağlı olmadan ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Vücudun ağrı sinyallerine aşırı tepki vermesi veya beynin ağrıyı bastıran sinyalleri yeterince iyi iletememesi sonucunda günlük baş ağrılarının oluşabileceğini ifade ediyor. Ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımının da günlük baş ağrılarına yol açabileceğini söylüyor.

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